Производство картофеля в товарном секторе нужно увеличить до 11 млн тонн

Прирост производства картофеля в товарном секторе идет медленнее, чем снижение в ЛПХ Pixabay

России нужно увеличить производство картофеля в товарном секторе до 11 млн т. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Crop Production — 2021/22 сказал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Он напомнил, что, по итогам сельхозпереписи 2006 года оказалось, что производство картофеля сократилось на 10 млн т, а через десять лет — еще на 8 млн т. Прежде всего, снижение произошло за счет личных подсобных хозяйств. «Мы полагаем, что динамика уменьшения производства в ЛПХ будет сохраняться, и к 2026 году общий объем сбора может достигнуть 18 млн т», — оценил он. При этом в товарном секторе производство картофеля с 2006 года по 2020-й увеличилось с 3,8 млн т до 6,8 млн т.



Однако прирост производства картофеля в товарном секторе идет медленнее, чем снижение в ЛПХ — с 2015 года темпы последнего составляют 1 млн т в год. «Таким образом, чтобы не допустить реального или искусственного дефицита на рынке картофеля, перед нашими аграриями стоит достаточно амбициозная задача — к 2026 году им необходимо практически удвоить производство до уровня не менее 11 млн т», — подчеркнул Красильников.



Сделать это можно за счет расширения площадей, повышения урожайности, внедрения новых технологий. Потенциал для этого есть, уверен Красильников. По данным Картофельного союза, средняя урожайность картофеля в России за последние десять лет увеличилась с 16 т/га до 25 т/га — ежегодный прирост составлял около 1 т/га. Чтобы реализовать планы по валовому производству, нужно повысить урожайность минимум до 31 т/га, считает он.



В этом году, по последним прогнозам Минсельхоза, производство картофеля в товарном секторе составит 7,5 млн т. Из-за затяжной весны в этом году многие регионы позже начали посадки, соответственно, сдвинулись и сроки уборки. По данным на 22 сентября, было накопано лишь 3 млн т. При этом настораживает тот факт, что производство в регионах-лидерах по выращиванию картофеля снизилось. Так, в Брянской области сбор уменьшился на 156,2 тыс. т относительно прошлого года, в Тульской — на 72,9 тыс. т, в Нижегородской — на 57,7 тыс. т, в Свердловской — на 39,1 тыс. т, в Липецкой — на 18,6 тыс. т, привел данные Красильников.



Ситуация с валовым сбором отразилась и на текущих ценах. «Второй раз за 20 лет в период уборки овощей цены на них не падают, а растут. Первый был в период тотальной засухи в 2010-м», — напомнил Красильников. Сейчас цена на картофель в опте в зависимости от региона составляет от 24 руб./кг до 27 руб./кг, а на отборный клубень уже доходит до 30 руб./кг и более. Рентабельность производства картофеля, по данным союза, в последние годы составляла порядка 20%.



Красильников также отметил, что неурожай картофеля в этом году не только в России. «В Белоруссии, судя по цене, в этом году сбор картофеля хуже, чем в прошлом. В Прибалтике снижение валового сбора относительно прошлого года небольшое, однако из-за ковидных ограничений его некому убирать. В итоге в той же Польше цены на картофель выросли почти в три раза относительно аналогичного периода прошлого года. Неурожай также фиксируют некоторые производители Украины», — рассказал Красильников.

