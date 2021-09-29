Производство сахара в сезоне-2021/22 составит 5,8 млн тонн

С 1997 года выпуск свекловичного сахара в России вырос в шесть раз Е. Стецко

Производство сахара в сезоне-2021/22 может достигнуть 5,8 млн т с учетом переработки сиропа и мелассы, при условии, что аграрии смогут убрать сахарную свеклу со всей площади, которая составляет 1 млн га, и сохранить урожай с минимальными потерями до момента переработки. Такой прогноз озвучил ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов на XIII отраслевой бизнес-конференции «Агроинвестора» Russian Crop Production — 2021/22, которая проходила 24 сентября в Москве, а также транслировалась онлайн. Он отметил, что с 1997 года производство свекловичного сахара в России выросло в шесть раз. «Мало, кто мог тогда представить, что такое произойдет», — подчеркнул эксперт.



Данного объема вполне хватит для обеспечения внутренних потребностей рынка в сахаре, и даже небольшого экспорта, особенно с учетом того, что в последние годы потребление данного продукта в нашей стране снижается в связи с негативной демографией и продолжающимся с 1995 года ростом потребления субститутов (крахмальной патоки и сиропов из кукурузы и пшеницы и др.). Кроме того, увеличивается продуктивность производства сахарной свеклы: за последние 25 лет выход сахара с 1 га посевов вырос в пять раз. «При условии получения нормального урожая сахарной свеклы для удовлетворения внутренних потребностей и небольшого вывоза достаточно сеять не более 950 тыс. га, сев более 1 млн га может привести к перепроизводству и обвалу внутренних цен», — уверен Иванов.



В этом году в целом по стране площади под сахарной свеклой выросли на 9%, на Юге — на 14%. В региональной структуре посевов традиционно доминирует Центральное Черноземье — порядка 60%. В последнее время выросли доли площадей Юга с 20% до 24,4%, Алтая — с 1,4% до 2,5%. Доля Волга-Урала сократилась с 23% до 13%. Иванов называет это снижение объективным, так как макрорегион не является самым благоприятным для производства сахарной свеклы, и тренд на уменьшение площадей, вероятно, будет продолжаться. Урожайность свеклы в этом году, по оценкам ИКАР, в среднем по стране увеличилась на 7%, а на Юге — на 42% (со сверхнизкого уровня-2020).



Иванов также напомнил, что с 2016 по 2019 годы в России наблюдалось перепроизводство сахара, в результате чего удалось серьезно нарастить экспорт. В сезоне-2019/20 наша страна стала шестым экспортером сахара в мире. «Еще в июне позапрошлого года никто на международном рынке даже теоретически не мог представить, что мы сможем поставить за границу 1,5 млн т сахара», — подчеркнул эксперт.



Традиционные рынки сбыта российского сахара — постсоветское пространство, а также некоторые другие рынки, куда можно осуществлять вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом (колея-1520): КНДР, Монголия, Афганистан, Иран, Сербия. Также в сезоне-2019/20 впервые в истории была осуществлена крупная (85 тыс. т) поставка российского сахара морскими контейнерами через три порта на рынки двадцати стран. Иванов добавил, что контейнерные морские перевозки открывают широкие возможности для поставок готового продовольствия в различные точки мира, которые невозможно охватить автомобильным и железнодорожным транспортом. «Однако данный вид экспорта сдерживается неразвитой логистикой и неконкурентоспособными в России издержками фобинга», — отметил он.



Тем не менее с 2003 по 2020 год Россия активно вытесняла все альтернативные сахара с внутреннего и сопредельных рынков. Даже в Калининграде до 2019 года никогда не было российского сахара, однако сейчас сахар из дальнего зарубежья туда не ввозится.



Важно понимать, что невероятно высокий экспорт позапрошлого сезона был обеспечен серьезным демпингом наших цен относительно мировых, добавил Иванов. «В феврале 2020-го оптовая цена на заводах была на 37% ниже, чем на бирже Лондона, что в значительной степени компенсировало дорогую логистику и порой недолжный уровень качества сахара и упаковки», — подчеркнул он.



Эксперт ИКАР напомнил, что мировые цены с апреля 2020 года выросли на белый сахар на 67%, однако синхронно, если не быстрее, дорожают все средства производства и логистика. «Поэтому любые ограничения цен, по сути, «рубят» будущие объемы производства, так как снижают мотивацию для инвестиций в отрасль», — подчеркнул он. Сахар дешевле 48-49 руб./кг в заводском опте будет активно вывозиться на рынки сопредельных стран (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и др.), так как он будет заметно дешевле для импортеров и удобнее переработки бразильского сахара-сырца, заключил Иванов.

