Российские аграрии увеличили темпы обновления парка сельхозтехники

Объем производства российских сельхозмашин за восемь месяцев 2021 года увеличился более чем на 40% «Ростсельмаш»

За девять месяцев 2021 года российские аграрии увеличили объемы покупок новой сельхозтехники. За это время они приобрели около 51 тыс. единиц техники, что на 15,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба Минсельхоза. Из общего числа купленной техники более 11,2 тыс. составили тракторы, 5 тыс. — комбайны. Показатели по ним в 1,3 и 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Эта информация была озвучена на круглом столе, посвященном предварительным итогам модернизации сельскохозяйственной техники и оборудования в 2021 году, который прошел в ходе агропромышленной выставки «Золотая осень — 2021». Регионами-лидерами по обновлению парка сельхозтехники стали Краснодарский край, Ростовская, Волгоградская и Саратовская области, сообщила пресс-служба Минсельхоза.



Председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники (АСХОД) Александр Алтынов сказал «Агроинвестору», что на данный момент действительно наблюдается положительная динамика обновления парка сельхозтехники. С начала 2021 года, по его словам, рынок вырос на 30-35%, по отдельным позициям — на 40-65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Текущий год для рынка сельхозтехники складывается хорошо, подтверждает представитель VDMA Agricultural Machinery в России Михаил Мизин. По его словам, сейчас спрос превышает предложение. «В 2021 году это ощущается достаточно остро, поскольку на рынке возник дефицит техники на фоне перебоев с поставками компонентов, — сказал Мизин «Агроинвестору». — С этой проблемой столкнулись как мировые, так и российские производители. Мы ожидаем, что в следующем году рынок продолжит расти, но дефицит техники сохранится». Мизин также отметил, что число предзаказов растет, а сроки поставки существенно увеличились. Некоторые позиции (например, самоходные опрыскиватели) на 2022 год уже близки к исчерпанию. «Мы находимся в нетипичной для российского рынка ситуации, когда дальнейший рост сдерживается не отсутствием денег у аграриев, а дефицитом сельхозтехники», — добавил он.



Между тем, Минсельхоз выступил с инициативой создать рабочую группу, которая обсудит вопросы реализации и продления постановления №1432, сообщила пресс-служба ассоциации «Росспецмаш». В состав рабочей группы войдут представители Минсельхоза, Минпромторга, депутаты Госдумы, производители и потребители сельхозтехники, а также отраслевые союзы.



Заместитель главы Минпромторга Александр Морозов в ходе дискуссии на «Золотой осени» отметил, что объем производства российских сельхозмашин за восемь месяцев 2021 года увеличился более чем на 40%, что является очередным рекордным показателем по динамике роста. Первый заместитель главы Минсельхоза Джамбулат Хатуов сказал, что отечественные машиностроители приняли стоящие перед ними вызовы и производят высококонкурентную сельхозтехнику, доступную по цене, в том числе благодаря мерам господдержки.



Одной их самых эффективных мер поддержки является программа 1432, сообщила пресс-служба «Росспецмаша». Сейчас ее действие приостановлено в связи с тем, что выделенный объем средств уже исчерпан. Для дальнейшего развития отрасли необходимо увеличить финансирование постановления №1432 на 2022-2024 годы до 16 млрд руб. в год. Хатуов заявил, что Минсельхоз поддерживает программу 1432. По мнению Алтынова, продление программы 1432 необходимо тем, кто уже заключил контракты на покупку сельхозтехники по определенной цене, иначе им придется пересматривать ценовые параметры сделок.

