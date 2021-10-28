Россия в сентябре экспортировала рекордный объем гороха

Росту экспорта способствовали отсутствие пошлины и неурожай в Канаде Pixabay

В сентябре Россия экспортировала 199,1 тыс. т гороха, что является рекордным месячным показателем отгрузок за всю историю, следует из данных аналитической компании «ПроЗерно». Кроме того, вывоз гороха за первые три месяца нового сезона также оказался на максимальном уровне — 420,7 тыс. т, что составляет 48% от поставок за весь сезон-2020/21. Основными импортерами российского гороха за этот период стали Турция, Бельгия, Латвия, Испания и Пакистан.



Столь высокие показатели экспорта стали возможны благодаря нескольким факторам, сказал «Агроинвестору» гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко. Во-первых, горох не облагается экспортной пошлиной. Во-вторых, неурожай в Канаде, которая является одним из крупнейших поставщиков зернобобовых на мировой рынок, привел к тому, что импортеры вынуждены переориентироваться на другие страны. В-третьих, сказался неурожай в Пакистане из-за засухи, а государства Индийского океана традиционно демонстрируют высокий спрос на зернобобовые — этот регион является их крупнейшим потребителем.



«Все это приводит к высоким ценам: сейчас тонна гороха стоит $343 (CPT порт, без НДС). Это очень хорошая цена», — прокомментировал Петриченко. Он добавляет, что в этом сезоне Россия экспортирует больше зернобобовых (горох, нут чечевица и др.), чем в прошлом, когда за рубеж было отправлено чуть более 1,2 млн т при урожае 3,5 млн т (примерно 70% из них — горох). В этом году валовой сбор зернобобовых в России может быть на 2-3% выше, заключил Петриченко.



В 2021 году посевы гороха в России составили свыше 1,44 млн га — на 10%, или 131,3 тыс. га больше, чем в 2020-м. Крупнейшим регионом-производителем гороха является Ставропольский край (около 12% валового сбора), далее идут Ростовская область, Краснодарский край, Омская область и Алтайский край.

