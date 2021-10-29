Масложировой союз: производители масличных необоснованно разгоняют цены

Урожай масличных в этом году прогнозируется на уровне 23 млн тонн Д. Гришкин

Российские переработчики масличных испытывают сложности с закупкой сырья, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора Масложирового союза Михаила Мальцева. По его словам, сложности во многом связаны с искусственным сдерживанием продаж масличных со стороны сельхозпроизводителей, которые необоснованно разгоняют цены, продавая лишь небольшие партии продукции.



По мнению Мальцева, задерживать реализацию нового урожая невыгодно, прежде всего, самим производителям. «Попытки манипулировать рынком грозят им серьезными потерями», — уверен глава Масложирового союза. Урожай масличных в России, по его прогнозу, в этом году составит 23 млн т, объемы производства масложировой продукции достигнут рекордных 21,1 млн т. Объем ее экспорта увеличится до 10 млн т — это почти в два раза больше, чем пять лет назад, сравнил Мальцев.



Он также напомнил, что государство приняло пакет регуляторных мер для сдерживания массового экспорта масличных из России — были введены пошлины на подсолнечник, рапс и сою. «Они позволили увеличить загрузку перерабатывающих предприятий, нарастить экспорт продукции высокого предела и повысить инвестиционную привлекательность отрасли в целом», — считает Мальцев.



На прошлой неделе вопрос о сдерживании продаж подсолнечника переработчиками обсуждался на совещании в Минсельхозе. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько тогда говорил, что аграрии придерживают не только подсолнечник, но и другие масличные, в том числе сою. Мальцев отмечал, что, по оценке Масложирового союза, при сохранении текущей политики продаж объем производства подсолнечного масла с сентября по ноябрь будет на аномально низком уровне.



Мальцев считает, что в результате аграрии получат обратный эффект. «Во-первых, с декабря 2021 года по август 2022-го существующие мощности, даже работая на полную, не смогут переработать весь объем оставшихся масличных, — говорил глава союза. — При таком раскладе рынок «продавца» масличных превратится в рынок «покупателя» и впервые за многие годы у переработчиков снизится внутренняя конкуренция за сырье. Как итог — рынок рухнет». Во-вторых, резко возросшее предложение масла на экспорт «также резко снизит экспортные цены на него и спекулятивный пузырь лопнет». В-третьих, если Минсельхоз в ответ на рост внутренних цен на масло понизит уровень отсечения экспортной пошлины, то это еще больше уменьшит закупочные цены на семечку, объяснял он.

