Мировые инвестиции в фудтех за год выросли втрое

Российские фудтех-компании будут выигрывать на локальном рынке благодаря доступности сырья​ Upside Foods

Сумма мировых инвестиций в фудтех в третьем квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го выросла с $3,19 млрд до $10,1 млрд, а количество сделок увеличилось в два раза — до 306, следует из аналитического отчета венчурного фонда Fuel for Growth. Всего за девять месяцев 2021 года в секторе было заключено 956 сделок на $28,8 млрд, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2020-го. Наиболее популярными у инвесторов за июль, август и сентябрь 2021 года были вложения в поставщиков продуктов питания (48%), биоинженерные продукты (22%), сервисы доставки (16%), а также промышленные и потребительские технологии (7%).



Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко отмечает, что период 2020—2021 примечателен активным ростом фондовых рынков, инвестиций в фонды акций и венчурные вложения. По ее мнению, это связано с низкими процентными ставками и вливаниями ликвидности в рынки центральными банками стран мира. На фоне инфляции на сырьевые товары российский рынок также демонстрирует рост: с начала 2020-го по сентябрь 2021 года индекс ММВБ вырос на 28%.



«На мой взгляд, в дальнейшем столь положительная динамика инвестиций в фудтех отскочит. Рост, который мы видели ранее, был беспрецедентным, — прокомментировал «Агроинвестору» управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth Андрей Зюзин. — Инвестиции в сектор увеличились кратно и по объему даже опереди вложения в IT». Падение дальнейших темпов роста в фудтехе связано с драматичным снижением котировок Beyond Meat и Oatly, объясняет он. «Инвесторы — люди эмоциональные, и такое снижение их не сильно, но разочаровало, из-за чего инвестиции в четвертом квартале этого года или в ближайшие шесть месяцев не будут расти такими темпами», — считает Зюзин.



Сервис быстрой доставки товаров из Ozon — Ozon Express — планирует до конца года запустить новый формат доставки товаров за 15 минут, пишет РБК. Сервис будет доставлять преимущественно продукты питания, готовую еду, продукцию собственной торговой марки и непродовольственные товары — всего около 3 тыс. наименований. Для этого компания откроет в Москве мини-дарксторы размером 250 кв. м.

Инвесторы сейчас интересуются более фундаментальными компаниями и технологиями, чем производство растительных аналогов мясу и молоку, продолжает Зюзин. Например, клеточным мясом, но соответствующей инфраструктуры для его выпуска в мире пока ни у кого нет. «Американская Upside Foods недавно показала в интернете свой новый завод для производства клеточного мяса, но у них пока нет одобрения от регулятора. Оно пока выдается только в Сингапуре и Катаре, но многие компании готовятся к его получению, и инвесторы в это охотно вкладываются», — говорит эксперт.



Однако в России по-прежнему считают, что будущее за растительными аналогами мяса и молока, потому что проектов и господдержки в сфере того же клеточного мяса, продуктов и технологий, связанных с прецизионной ферментацией, пока нет. «Если мы и увидим российский интерес к таким проектам, то это будет интерес российских инвесторов к вложению средств в иностранные компании, потому что отечественных в этой части нет», — говорит Зюзин, подчеркивая, что его слова — это не пессимистичный взгляд, так как в России тоже есть фудтех, привлекший инвесторов — Hi от «Эфко», WellDone, BioFoodLab.



Этот сегмент развивается, но он обречен на локальную составляющую: количество предприятий, занимающихся производством растительных альтернатив мясу и молоку по всему миру, очень велико. Поэтому российские компании будут выигрывать благодаря доступности сырья, но только в том случае, если международные гиганты не захотят локализовать производство в России.



В России агрофудбиотех только начинает формироваться, сказал председатель комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин в ходе форума «Экспорт продукции АПК, новые глобальные вызовы. Инвестиции в АПК». По его словам, эта система будет ориентирована на умное и высокопродуктивное сельское хозяйство, внедрение новых производственных и логистических цифровых решений, введение в промышленный оборот новых продуктов, созданных на основе биотехнологий. За развитием агрофудбиотеха в России будущее по решению проблем, связанных с питанием и влиянием сельского хозяйства на загрязнение окружающей среды, уверен он.

