Экспортные цены на пшеницу продолжили снижаться

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу продолжили снижаться, сообщает Reuters. Причиной стало падение цен на мировых площадках и небольшое сокращение планируемой квоты на экспорт пшеницы из России в 2022 году. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена тонны пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в конце декабря — начале января снизилась на $5 до $329 (FOB). Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал уменьшение стоимости на $3 до $335 за тонну FOB.
Квота на экспорт зерна из России в 2022 году может составить 11 млн т, в том числе 8 млн т пшеницы. Предполагается, что мера будет действовать с 15 февраля по 30 июня. Это меньше, чем обсуждавшиеся ранее ориентиры в 14 млн т зерна, включая 9 млн т пшеницы.
Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что цены FOB продолжают падать до уровня около $333 за тонну с поставкой в январе против $335 за тонну неделей ранее. Цены CPT снизились до 16,7-16,8 тыс. руб./т без НДС. По данным эксперта, в декабре Россия экспортировала около 2,4 млн т зерна с учетом стран ЕАЭС, прогноз на декабрь прежний — до 3,7 млн т.
Россия с 1 июля по 16 декабря отгрузила на внешние рынки 21,4 млн т зерна, что на 22,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС. В частности, экспорт пшеницы составил 18,1 млн т (на 21,7% меньше), ячменя — 2,3 млн т (на 32,1% меньше), кукурузы — 0,8 млн т (на 13,3% меньше) без учета стран ЕАЭС. По прогнозу ведомства, экспорт зерна в этом сельхозгоду составит 45-48 млн т, в том числе 37 млн т пшеницы.
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С 22 декабря экспортная пошлина на пшеницу увеличится с $91 до $94 за тонну. Пошлина на ячмень вырастет с $78,7 до $84,8 за тонну, на кукурузу — с $54,4 до $55 за тонну. Новые ставки будут действовать по 28 декабря. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен пшеницы $334,3/т ($330,1/т неделей ранее), ячменя — $306,2/т ($297,5/т), кукурузы — $263,6/т ($262,8/т).
Формула расчета пошлины на экспорт пшеницы из России будет иметь более высокий мультипликатор, если цены вырастут до $375 за тонну. Мультипликатор еще больше увеличится, если цены достигнут $400 долларов за тонну, следует из разработанного Минэкономразвития проекта постановления правительства. Документ опубликован на портале нормативных актов. Там также говорится, что для ячменя и кукурузы повышенный мультипликатор будет задействован в формуле экспортной пошлины, если цены вырастут до $350 за тонну, и может еще увеличиться, если цены достигнут $375 за тонну.
Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что мировой рынок пока никак не реагирует на триггерные значения. «Все-таки, $375 и тем более $400 за тонну — довольно высокие пороги. В ситуации, когда наши покупатели будут готовы покупать пшеницу по этим ценам, можно назвать форс-мажорными, — сказал он «Агроинвестору». — Рынок больше интересуется размером квоты, которая, конечно, уменьшилась от ранее озвученных значений, но по пшенице снижение было умеренным».
Павенский считает, что изменение механизма расчета пошлин в случае роста цен может послужить поводом для увеличения стоимости зерна. «Пока на рынке основными факторам давления остаются рекордные урожаи и усиление конкуренции со стороны Аргентины и Австралии, а также распространение нового штамма коронавируса и снижение спроса со стороны Турции на фоне резкой девальвации лиры к доллару, — говорит эксперт. — Определенную поддержку рынку может оказать квота, введенная со стороны правительства Аргентины на экспорт пшеницы в сезоне-2021/22 в размере $12,5 млн т. Прогноз Минсельхоза США на 1 млн т выше».