Экспортные цены на пшеницу продолжили снижаться

Формула расчета пошлины на экспорт зерна из России будет иметь более высокий мультипликатор flickr.com

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу продолжили снижаться, сообщает Reuters. Причиной стало падение цен на мировых площадках и небольшое сокращение планируемой квоты на экспорт пшеницы из России в 2022 году. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена тонны пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в конце декабря — начале января снизилась на $5 до $329 (FOB). Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал уменьшение стоимости на $3 до $335 за тонну FOB.



Квота на экспорт зерна из России в 2022 году может составить 11 млн т, в том числе 8 млн т пшеницы. Предполагается, что мера будет действовать с 15 февраля по 30 июня. Это меньше, чем обсуждавшиеся ранее ориентиры в 14 млн т зерна, включая 9 млн т пшеницы.

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что цены FOB продолжают падать до уровня около $333 за тонну с поставкой в январе против $335 за тонну неделей ранее. Цены CPT снизились до 16,7-16,8 тыс. руб./т без НДС. По данным эксперта, в декабре Россия экспортировала около 2,4 млн т зерна с учетом стран ЕАЭС, прогноз на декабрь прежний — до 3,7 млн т.



Россия с 1 июля по 16 декабря отгрузила на внешние рынки 21,4 млн т зерна, что на 22,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС. В частности, экспорт пшеницы составил 18,1 млн т (на 21,7% меньше), ячменя — 2,3 млн т (на 32,1% меньше), кукурузы — 0,8 млн т (на 13,3% меньше) без учета стран ЕАЭС. По прогнозу ведомства, экспорт зерна в этом сельхозгоду составит 45-48 млн т, в том числе 37 млн т пшеницы.



С 22 декабря экспортная пошлина на пшеницу увеличится с $91 до $94 за тонну. Пошлина на ячмень вырастет с $78,7 до $84,8 за тонну, на кукурузу — с $54,4 до $55 за тонну. Новые ставки будут действовать по 28 декабря. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен пшеницы $334,3/т ($330,1/т неделей ранее), ячменя — $306,2/т ($297,5/т), кукурузы — $263,6/т ($262,8/т).



Формула расчета пошлины на экспорт пшеницы из России будет иметь более высокий мультипликатор, если цены вырастут до $375 за тонну. Мультипликатор еще больше увеличится, если цены достигнут $400 долларов за тонну, следует из разработанного Минэкономразвития проекта постановления правительства. Документ опубликован на портале нормативных актов. Там также говорится, что для ячменя и кукурузы повышенный мультипликатор будет задействован в формуле экспортной пошлины, если цены вырастут до $350 за тонну, и может еще увеличиться, если цены достигнут $375 за тонну.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что мировой рынок пока никак не реагирует на триггерные значения. «Все-таки, $375 и тем более $400 за тонну — довольно высокие пороги. В ситуации, когда наши покупатели будут готовы покупать пшеницу по этим ценам, можно назвать форс-мажорными, — сказал он «Агроинвестору». — Рынок больше интересуется размером квоты, которая, конечно, уменьшилась от ранее озвученных значений, но по пшенице снижение было умеренным».



Павенский считает, что изменение механизма расчета пошлин в случае роста цен может послужить поводом для увеличения стоимости зерна. «Пока на рынке основными факторам давления остаются рекордные урожаи и усиление конкуренции со стороны Аргентины и Австралии, а также распространение нового штамма коронавируса и снижение спроса со стороны Турции на фоне резкой девальвации лиры к доллару, — говорит эксперт. — Определенную поддержку рынку может оказать квота, введенная со стороны правительства Аргентины на экспорт пшеницы в сезоне-2021/22 в размере $12,5 млн т. Прогноз Минсельхоза США на 1 млн т выше».

