Производство комбикормов за 11 месяцев выросло на 3%

Стоимость кормов у производителей молока в этом году увеличилась Ю. Эйвазова

За 11 месяцев 2021 года в России было произведено 29,1 млн т комбикормов — на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата. В том числе в ноябре было выпущено 2,7 млн т комбикормов — на 2,7% меньше, чем в октябре, и на 7,1% больше, чем в ноябре 2020 года.



В ноябре рекордного значения достигло производство комбикормов для КРС — 237 тыс. т. Показатель на 0,9% выше, чем месяцем ранее, и на 15,9% больше, чем в ноябре 2020-го. Это максимальный объем производства, по крайней мере, за последние три года, отмечает агентство SoyaNews. За 11 месяцев 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства комбикормов для КРС в России увеличился на 7,6%.



При этом производство комбикормов для птиц в ноябре снизилось, хотя по итогам 11 месяцев отмечается позитивная динамика. В ноябре было выпущено 1,2 млн т — на 3,1% меньше, чем в октябре, и на 6,6% больше, чем в ноябре 2020 года. За 11 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства вырос на 1,1% до 14,3 млн т. Производство комбикормов для свиней в ноябре тоже сократилось относительно октября — на 3,1% до 1,16 млн т. Однако это на 5,3% больше, чем в ноябре 2020 года. За 11 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем производства вырос на 4,1% до 12,1 млн т.



Гендиректор группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев в ходе XXI ежегодной конференции «Агроинвестора» об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России-2021» говорил, что стоимость кормов у производителей молока в этом году увеличилась на 40%. По его словам, экспортные пошлины на зерно не дали никакого преимущества животноводам в плане снижения стоимости кормовой базы. «Из-за того, что ввели экспортные ограничения, аграрии не стали продавать зерно на внутреннем рынке дешево, они его придерживают в ожидании повышения цен. Кроме того, вырос курс доллара и евро к рублю, а некоторые кормовые компоненты, в частности, шроты, мы закупаем за рубежом», — говорил Матвеев.



В середине декабря глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин говорил, что растущая нехватка витаминов и аминокислот может привести к остановке комбикормовых заводов и снижению качества кормов. Сложности возникли как с импортными добавками из Китая, так и с поставками по факту единственного в России производителя лизина — «Завода премиксов №1». В последние недели трудности испытывают и небольшие, и крупные производители кормов. Минсельхоз подтверждал существование проблемы.



Национальный кормовой союз (НКС) объяснял сложную ситуацию с импортом кормовых добавок ростом цен на перевозки, снижением производства в КНР, а также относительно невысокой привлекательностью российского рынка. Исполнительный директор НКС Сергей Михнюк говорил «Агроинвестору», что для решения проблемы в долгосрочной перспективе необходима локализация производства большинства кормовых добавок в России.

