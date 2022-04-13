Росптицесоюз заявил о проблемах птицеводов с получением краткосрочных кредитов

Рентабельность птицеводческих предприятий не превышает 10% Д. Абрамов

Производителям мяса птицы и яиц срочно нужны оборотные средства для продолжения деятельности, в противном случае у них возникнет разрыв производственных цепочек. Об этом говорится в письме Росптицесоюза главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, на которое ссылается «Коммерсантъ» . Росптицесоюз объясняет, что проблемы возникли из-за вынужденного перехода компаний на предоплату поставщикам инкубационных яиц, кормов, витаминов. Помочь производству могли бы льготные займы по ставке 5%, выделяемые на один год, однако, как жалуются производители, денег критически не хватает.



В общей сложности на все сектора АПК лимит субсидий на льготные краткосрочные кредиты на 2022 год составляет 35,4 млрд руб. Из них на растениеводство — 13,2 млрд руб., на животноводство — 6,2 млрд руб. Лимит льготного кредитования на одного заемщика установлен на уровне 500 млн руб., но такой суммы не хватило бы уже в прошлом году, отметил Росптицесоюз. Он предложил увеличить лимит на одного заемщика до 1,5 млрд руб., как это было в 2021 году.



Министерство обещает рассмотреть инициативу, пишет «Коммерсантъ». Однако источник издания в отрасли отметил, что Минсельхоз устанавливает лимиты, исходя из объема средств, которыми располагает, и ограничение является вынужденной мерой. Более того, собеседник издания считает, что предприятиям удастся получить не более 100-150 млн руб., за остальными средствами придется обращаться к коммерческим банкам по другим ставкам. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сказал «Коммерсанту», что банки готовы кредитовать сельхозпроизводителей по ставке 21-23%. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева, в свою очередь, объяснила, что рентабельность предприятий не превышает 10%, поэтому такие кредиты брать они не смогут.



Еще одним вариантом получения оборотных средств могло бы стать сокращение сроков оплаты продукции со стороны торговых сетей. Но источник издания объяснил, что торговля испытывает ту же проблему, и если оборотные средства еще сократятся, то начнутся трудности даже с выплатой зарплат сотрудникам.



Тем не менее, Бобылева сказала «Агроинвестору», что птицеводческий рынок сейчас стабилен, а объемы производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличиваются. «Пока запасы ветпрепаратов есть, корма и добавки — тоже. Даже цены на яйцо в преддверии Пасхи не выросли», — отметила она. Проблем с поставками и обеспечением племенной продукцией тоже не наблюдается. «Мы сами не ожидали, что будем работать так стабильно», — признает Бобылева. При этом она отметила, что мясных предприятий, у которых сейчас достаточно средств, в России нет. «Однако и жалоб на катастрофическую нехватку средств нет. Все вопросы решаются», — прокомментировала Бобылева. Она подчеркнула, что уверена в том, что правительство решит проблему отрасли с краткосрочными кредитами.



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что птицеводческая отрасль испытывает огромную потребность в пополнении оборотных средств. «Основная причина — в подорожании всех составляющих себестоимости производства: услуги, материалы и ингредиенты, — рассказал эксперт. — Вторая проблема — переход всех поставщиков на 100% предоплату с обязательным погашением ранее возникших задолженностей». По словам Корнеева, в результате финансовые потоки компаний претерпели кардинальные изменения, на фоне которых возникает потребность в дополнительных оборотных кредитах. «Сформировать дополнительные средства в текущий момент не получается», — заключил он.

