Грибная отрасль столкнулась со сложностями

По итогам прошлого года крупные производители грибов не смогли выйти из зоны убыточности Pixabay

В 2022 году грибная отрасль сталкивается с большим количеством сложностей, рассказала «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Одной из проблем является то, что мицелий шампиньонов в основном завозится из-за рубежа. Конечно, в России есть производство мицелия, однако, по оценке эксперта, его объемов недостаточно, и до полного покрытия потребностей рынка еще далеко. Кроме того, импортный мицелий лучше по качеству, продуктивности и, соответственно, урожайности. «В остальном отрасль почти не зависит от импорта», — добавила Решетникова.



Также в свете последних событий серьезно подорожала логистика, от которой сильно зависит грибная отрасль. «Не у всех есть свои компостные заводы, поэтому компост либо покупается в готовом виде, либо делают сами, но он должен изготавливаться на основе растительного сырья, которые нужно привозить к месту производства», — объяснила эксперт. По ее словам, в прошлом году стоимость логистики в грибной отрасли выросла как минимум на 30%. Значительная часть готовой грибной продукции отправляется в мегаполисы, в первую очередь в Москву, уточняет Решетникова.



В последние годы грибы стали достаточно дорогим товаром, продолжает эксперт. На этом фоне сейчас повышать цены — значит выйти из эластичности платежеспособного спроса. «Грибы, как товар категории superfresh, не могут долго храниться. Срок реализации шампиньонов в специальных помещениях с соблюдением всех условий хранения составляет максимум три недели, — рассказала Решетникова. — Для вешенки — около 10-12 дней. Их нельзя долго хранить в ожидании улучшения ситуации с ценами или чтобы собрать большую машину и увезти».



Между тем, как сообщил «Интерфакс», в 2021 году некоторые ведущие российские грибные компании снизили убытки, однако не смогли выйти из убыточной зоны. Так, «АгроГриб» (Тульская область, принадлежит ГК «Авилон») в 2021 году сократила чистый убыток с 259,9 млн руб. до 123,9 млн руб. Компания последовательно уменьшает этот показатель: в 2019 году убыток составлял 420,6 млн руб. Выручка «АгроГриб» также снизилась после роста в предыдущем году: в 2021-м она составила 1,2 млрд руб. против 1,3 млрд руб. в 2020-м.



Компания «Русский гриб» (Краснодарский край, принадлежит «Грин Уэй») в 2021 году снизила чистый убыток более чем в три раза — с 314,4 млн руб. до 100,5 млн руб. Выручка компании упала с 895,2 млн руб. до 755,4 млн руб. Компания «Грибная радуга» (Курская область) в 2021 году увеличила чистый убыток более чем в два раза — со 132,1 млн руб. до 297,2 млн руб. При этом ее выручка увеличилась с 2,6 млрд руб. до 3,7 млрд руб.



По данным Минсельхоза, в 2021 году в России было выращено рекордные 111 тыс. т грибов, что на 29% больше, чем в 2020-м. За последние пять лет производство увеличилось в 11 раз. Сейчас страна на 90% обеспечивает себя культивируемыми грибами. Выращивание грибов активизировалось после введения продэмбарго в августе 2014 года. До этого доля импортных грибов на рынке достигала 90%.

