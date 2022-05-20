Виктория Абрамченко: Россия продолжит экспорт продовольствия

Интерес к российскому продовольствию в мире растет Pixabay

Россия продолжит экспортировать излишки производимого в стране продовольствия, для этого будут найдены новые маршруты и новые возможности в других странах, сказала вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Ставропольский край, сообщает ТАСС. «Мы вкладывали большие инвестиции в АПК как раз для того, чтобы накормить себя, а излишки реализовывать за рубеж, — напомнила она. — Мы на экспорте продовольствия получаем средств в бюджет больше, чем по некоторым другим направлениям. И поэтому говорить о том, что мы прекратим это делать, я не вижу никаких оснований».



По словам Абрамченко, интерес к российскому продовольствию в мире растет, при этом санкции, которые были введены еще в 2014 году, дали новый импульс для развития отечественного производства. Сейчас Россия поставляет на внешние рынки не только зерно и масло, но и продукцию с добавленной стоимостью, в частности кондитерские изделия, отметила вице-премьер, добавив, что санкций не нужно бояться.



Между тем, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что страна не будет поставлять на экспорт продовольствие в ущерб внутреннему рынку. Россия готова в полном объеме выполнять свои обязательства, но ждет содействия от торговых партнеров. «А то получается нелогично: с одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой — требуют поставлять продовольствие», — рассуждает Медведев. Также он отметил, что странам-импортерам пшеницы и других продуктов питания без поставок из России «придется очень туго, а на европейских и прочих полях без наших удобрений вырастет разве что сочный сорняк».



Дмитрий Медведев, зампредседателя Совбеза России Никто еще не собирал урожай в телевизоре и интернете. Для этого нужны поля и сельхозтехника, удобрения и руки, привыкшие сеять и убирать хлеб, а не подписывать дурацкие решения. Россия это умеет, у нас есть все возможности, чтобы продовольствие у других стран было, а продовольственных кризисов не случилось. Просто не надо мешать нам работать.

Учитывая, что в этом году в России ожидается рекордный урожай пшеницы, с 1 августа по 31 декабря страна сможет предложить на экспорт 25 млн т зерна через порт в Новороссийске, оценил на заседании Совета безопасности ООН постпред России при ООН Василий Небензя. «Наша страна продолжает оставаться ответственным поставщиком как продовольствия, так и энергоресурсов», — цитирует его «Прайм».



Россия будет поставлять зерно своим партнерам с учетом баланса внутреннего рынка, заверила Виктория Абрамченко. Она напомнила, что правительство принимало необходимые решения для его защиты: были введены квоты и пошлины на экспорт. Также вице-премьер подчеркнула, что основными продуктами питания и сырьем страна себя обеспечивает.



По итогам прошлого года Россия поставила за рубеж продукции АПК на $37,1 млрд. В том числе отгрузки зерна в стоимостном выражении составили около $11,4 млрд, продукции масложировой отрасли — почти $7,3 млрд, рыбы и морепродуктов — около $6,7 млрд. Крупнейшим покупателем российского сельхозсырья и продовольствия стал ЕС, закупивший товаров на $4,4 млрд, следует из данных центра «Агроэкспорт».

