Экспортные цены на российскую пшеницу резко выросли

Покупателям требуется время для принятия новых ценовых уровней «Агро-Белогорье»

Индикативные экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в мае-июне продолжили рост, достигнув уровней в $410-415/т FOB (+$25/т к предыдущей неделе). Об этом говорится в обзоре аналитического центра «Русагротранса». Эксперты отмечают, что покупателям требуется время для принятия новых уровней.



Цены в других странах-экспортерах также активно росли. Этому способствовало введение ограничений на вывоз индийской пшеницы и существенное сокращение ее экспортного потенциала с прежних оценок в 8-12 млн т до 4,5-5 млн т, из которых в первые два месяца локального сезона (с апреля) может быть отгружено более половины этого объема. Кроме того, росту цен способствовали новости об ухудшении состояния озимой пшеницы в США и сохранение отставания в севе яровой, говорится в обзоре.



Стоимость пшеницы 4-го класса в глубоководных портах была в нисходящем тренде, скорректировавшись до 15,5 тыс. руб./т без НДС. Это на 400 руб. дешевле, чем на предыдущей неделей, сравнивают аналитики «Русагротранса». Они отметили, что рубль продолжил укрепляться, экспортная квота объемом в 8 млн т выбрана более чем на две трети, ряд крупных экспортеров или исчерпал ее или близок к этому. Закупочные цены на малой воде оставались на уровне 14,9 тыс. руб./т без НДС.



Внутренний рынок продолжал ослабевать на Юге и оставался на прежних уровнях в других регионах. На Юге цены EXW элеватор на пшеницу 4-го класса опустились до 14,4-15 тыс. руб./т без НДС (-300 руб./т). Переработчики предлагают более высокие цены, чем экспортеры, но объемы их закупок ограничены, отмечают в «Русагротрансе». «С учетом текущего курса рубля и цен FOB и роста пошлины, расчетные цены на пшеницу при экспорте через Новороссийск по всем регионам существенно ниже фактических», — подчеркивают аналитики.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что в мае экспорт пшеницы составит 1,2-1,4 млн т. По его данным, экспортная стоимость агрокультуры находится на уровне $405 за тонну FOB Новороссийск. «Если говорить о внутренних ценах, то на Юге они снизились, а остальные регионы пока держатся. Юг в течение последних недель летел сверху мимо цен в других регионах России. Они провожали его взглядами, но оставались на местах», — прокомментировал эксперт. Это связано с тем, что к концу сезона на Юге очень низкий экспортный спрос, поясняет Рылько. «Кроме того, основная масса экспортеров уже выбрала квоты, мировой рынок тоже не очень высокий. Также укрепляется рубль, а у аграриев оказались очень высокие запасы», — добавил он.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин оценил экспортные цены примерно на том же уровне — $400-405 за тонну. Индекс закупочных цен экспортеров на пшеницу в глубоководных портах Черного моря уменьшился за неделю на 3,8% (с 16,1 тыс. руб. до 15,5 тыс. руб. за тонну) на фоне снижающегося спроса в преддверии окончания сезона и укрепления рубля, подчеркнул он.



Прогноз экспорта пшеницы из России в мае повышен с 0,9 млн т до 1 млн т. В июне на фоне высоких цен он может возрасти до 1,3 млн т, что в два раза ниже прошлого года, когда вывоз резко возрос из-за перехода с плоской пошлины в 50 евро/т на механизм плавающей пошлины и ее снижения, обращает внимание «Русагротрансе». Экспорт пшеницы за весь сезон-2021/22 с учетом рекордного вывоза пшеничной муки (около 0,6 млн т в зерновом эквиваленте) может составить 33,3 млн т, что позволит России сохранить первое место в мировом рейтинге экспортеров с большим отрывом от ЕС (30,5 млн т), оценивают аналитики.



Доля России в сезоне-2021/22 на мировом рынке пшеницы (включая муку), согласно прогнозу, составит около 16,5% против 20% в рекордном по урожаю 2020/21 сельхозгоду. Однако с учетом экспортного потенциала как по пшенице, так и по муке в 2022/23-м доля страны может вернутся к прежним значениям.



Пошлина на экспорт пшеницы из России с 25 по 31 мая 2022 года снизится до $110,5 за тонну против $111,9 за тонну на текущей неделе, говорится в материалах Минсельхоза. Пошлина на экспорт ячменя остается на прежнем уровне в размере $76,5 за тонну, пошлина на кукурузу снизится до $76,5 против $77,3 за тонну. Ставка по пшенице рассчитана исходя из индикативной цены в размере $357,9 за тонну, на ячмень — $294,3 за тонну, на кукурузу — также $294,3 за тонну.

