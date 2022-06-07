РЗС: в мае экспорт пшеницы вдвое превысил результат прошлого года

Традиционные импортеры российского зерна не отказываются от него М. Стулов

В мае Россия экспортировала 1,26 млн т пшеницы, что почти вдвое больше, чем в год назад, когда отгрузки в последний месяц весны составили 675 тыс. т, пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елену Тюрину. В целом, по ее словам, поставки зерна на внешние рынки за прошлый месяц были на уровне 1,8 млн т, с начала сельхозгода по 5 июня — 41,7 млн т, из них около 35 млн т пшеницы, 3,42 млн т ячменя и 3,2 млн т кукурузы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона отгрузки зерна снизились на 14%. За неделю с 30 мая по 5 июня экспорт пшеницы уменьшился на 18,4% до 268 тыс. т. В этот период зерно отгружалось только в три страны: Египет (130 тыс. т), Турцию (74 тыс. т) и Грецию.



Тюрина уточнила «Агроинвестору», что экспорт пшеницы в мае был на уровне 1,28 млн т, при этом остаток по квоте до конца сезона — около 900 тыс. т. Исходя из этого, по ее словам, выбрать квоту в этом сельхозгоду реально. «В мае в неделю в среднем мы отгружали по 320 тыс. т, отправлять на экспорт 225 тыс. т в неделю в июне, исходя из остатков в рамках квоты, вполне возможно», — добавляет Тюрина. Она также обращает внимание на то, что в июне 2021 года отмечался резкий рост экспорта пшеницы по сравнению с маем.



«Сейчас наблюдается увеличение спроса на зерно нового урожая. Котировки на июль-август на мировом рынке растут. При этом традиционные импортеры российского зерна не отказываются от него, — говорит Тюрина. — В мае основными покупателями были Египет, Турция, Иран, Судан, Нигерия, и они, я думаю, продолжат покупать наше зерно, так как санкции эти страны не вводили». Более того, по ее словам, в апреле Египет искал других поставщиков, и закупки российской пшеницы тогда падали до минимума — 30-38 тыс. т в неделю, а в мае — начале июня они выросли до 130 тыс. т. По Турции была похожая ситуация: в начале мая закупки были на уровне 20-35 тыс. т в неделю, в июне — 74 тыс. т. При этом также в июне активизировались поставки кукурузы в другие страны, что Тюрина связывает со сложностями экспорта агрокультуры из Украины.



По оценке Союза экспортеров зерна, в этом сезоне Россия может недопоставить на мировой рынок 2-3 млн т зерна. «При невероятном спросе на российское зерно наши экспортеры выбрали чуть более 70% экспортных квот от общего объема, в том числе порядка 60% по пшенице. Столь высокая невыборка обусловлена в первую очередь именно скрытыми санкциями», — сказал в интервью «Российской газете» глава союза Эдуард Зернин.

Также, продолжает Тюрина, в мае к закупкам российской пшеницы вернулась Саудовская Аравия, которая с начала действия санкций не приобретала наше зерно. Кроме того, вновь начал проявлять интерес к российской продукции Тунис. «Я думаю, что эти страны в новом сезоне продолжат покупать наше зерно в тех объемах, которые нужны для обеспечения их внутренних потребностей. А для Турции, например, наше зерно просто необходимо для производства муки, которую она потом экспортирует, — отмечает Тюрина. — По моему мнению, закупки со стороны традиционных импортеров будут достаточно активными, а если мы также решим логистические вопросы для доставки зерна крупнотоннажными судами в страны Центральной и Южной Африки, то экспорт может вырасти».



Подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт» сообщает, что Россия готова обеспечить Африку зерном. Эта тема обсуждалась в ходе начавшейся деловой миссии российских экспортеров продукции АПК с представителями стран Африки. «Начиная со следующего зернового сезона можно наладить прямые поставки российского зерна в африканские страны, минуя участие международных трейдеров, что позволит упростить и удешевить экспорт», — сказал начальник управления перспективных рынков «Объединенной зерновой компании» Андрей Фадеев (цитата по «Интерфакс Азербайджан»). Сейчас на страны Африки приходится 20% мирового импорта зерна, и эта доля будет расти. Россия же традиционно является для Африки предпочтительным поставщиком пшеницы, которая отвечает всем требованиям переработчиков по качеству.



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