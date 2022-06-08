Стоимость регистрации средств защиты растений может вырасти вдвое

Изменения в стоимости регистрации СЗР связывают с инфляцией и необходимостью увеличить доходы научных сотрудников «Август»

В Минсельхозе обсуждался вопрос возможного двукратного увеличения с 2023 года стоимости регистрации и перерегистрации средств защиты растений (СЗР). Речь идет о внесении изменений в приказ от 2012 года, которым утверждаются методика определения платы за услуги и предельные цены, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.



Исполнительный директор Российского союза производителей химических средств защиты растений Владимир Алгинин подтвердил «Агроинвестору», что эта тема поднималась, и проект соответствующего приказа, по его словам, уже готов. Представитель группы компаний «Шанс» (крупный производитель СЗР) тоже говорит, что документ обсуждается бизнес-сообществом в разных группах, также в работу включен профильный департамент Минсельхоза, экспертные организации и производители, причем не только СЗР, но и удобрений. ​



Изменения в подведомственных Минсельхозу учреждениях, ответственных за регистрацию, связываю с инфляцией и необходимостью увеличения уровня доходов научных кадров, говорит Алгинин. «Мотивируют только этими причинами. Каких-то других изменений в технологическом плане нет, продукты проверяются в том же самом режиме. А если вырастет стоимость регистрационных испытаний, то она должна компенсироваться доходом от продажи СЗР, — считает он. — С одной стороны, Минсельхоз указывает на повышение цен на продукты, а с другой — поднимает стоимость регистрации».



При этом в Минсельхозе «Коммерсанту» сказали, что не готовят документов, предполагающих увеличение затрат на госрегистрацию СЗР и это не относится к компетенции министерства. Там добавили, что в рамках антикризисных мер при завершении в этом году срока действия госрегистрации таких средств автоматически продлевается до конца 2022 года. Однако начальник отдела регистрации препаратов фирмы «Август» Алексей Рыбаков также подтвердил изданию, что предложения по увеличению стоимости услуг обсуждаются.



Сейчас стоимость регистрации СЗР складывается из затрат на оплату труда, расходных материалов, сопутствующих услуг. Предельная стоимость оценки эффективности пестицидов — 1,12-1,67 млн руб., полевых опытов — 272,75 тыс. руб., лабораторных анализов — 445,24 тыс. руб. за операцию. По словам Рыбакова, итоговая стоимость регистрационных исследований для СЗР может варьироваться от 7-8 млн руб. до десятков миллионов. Представитель группы компаний «Шанс» также рассказала «Агроинвестору», что сегодня стоимость регистрации зависит от многих факторов и может доходить до 50 млн руб. за один препарат. «При этом наша группа расходы на регистрацию в себестоимость своей продукции пока не закладывает, хотя это непопулярное решение среди производителей СЗР. Это позволяет нам выдерживать высокую конкуренцию на рынке», — добавляет представитель компании.



В течение последних десяти лет цены на регистрации выросли в несколько раз, при этом рост был постепенный, говорит она. Но если стоимость регистрации вырастет сразу вдвое, то это, конечно, может сказаться на цене конечного продукта. И сегодня бизнес делает все возможное, чтобы уменьшить негативный эффект возможного удорожания регистрации. Кроме того, есть и другие объективные факторы, которые, скорее всего, приведут к повышению цен на СЗР в новом сезоне. Среди них поиск новых путей доставки и поставщиков компонентов для выпуска пестицидов, повышение стоимость фрахта контейнеровозов и рост стоимости сырья на мировых рынках.



Алгинин считает, что в этом году цены на СЗР в России уже вряд ли изменятся, так как отечественные компании законтрактованы почти на 100% в соответствии с их объемами производства. При этом в целом существенных изменений в стоимости действующих веществ сейчас нет, по некоторым продуктам есть даже тенденция к снижению, заключает он.



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