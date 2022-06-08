Из-за санкций России грозит профицит свекловичного жома

Внутреннее потребление жома в России незначительное А. Галеев

В рамках шестого пакета санкций кроме прочего Евросоюз запретил входящим в него странам закупать в России остатки от переработки растениеводческой продукции. Под данное ограничение, в частности, попал свекловичный жом, в том числе, гранулированный, и прочие отходы производства сахара. Установление списка, который также включает икру, резину, серебро, стекло и т. д. , объяснялся тем, что эти товары «порождают существенные доходы для России, таким образом позволяя ей осуществлять действия, дестабилизирующие ситуацию на Украине», сообщал ранее РБК.



В 2021 году ЕС закупил у России отходов переработки растениеводческой продукции на 161,3 млн евро, за первый квартал 2022-го — на 68 млн евро, следует из данных Eurostat. Почти 98% европейского импорта из России в этой категории — гранулированный свекловичный жом.



По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), Россия в сезоне-2021/22 произвела 1,5 млн т гранулированного свеклосахарного жома. Доля его экспорта в последние годы составляет 84-88%, внутреннее потребление незначительно. «При этом доля Евросоюза в общем объеме экспорта в последние годы выросла с 74% до 93-95%, — рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. — Кроме стран ЕС свеклосахарный жом у нас покупают Турция, Китай, Норвегия, Ливан, небольшое количество продукции отправляется в страны бывшего СНГ, Южную Корею, Японию. Ранее мы также вывозили жом в Марокко и Тунис». Эксперт добавляет, что, возможно, в ближайшее время мы сможем наладить экспорт свеклосахарного жома в Саудовскую Аравию.



Проблема избытка сахарного жома в России состоит еще и в том, что нужны мощности для его хранения, а они у сахарных заводов ограниченные, подчеркивает Иванов. Он считает, что в первую очередь необходимо не искать альтернативы на рынках Азии и Африки, а заниматься развитием внутреннего потребления данной продукции. Например, потенциал по нормам дачи жома всем сельхозживотным по фактическому поголовью в нашей стране, по оценкам эксперта, в разы превышает объем производства.



«Только вот в постсоветское время ни у кого не доходили руки более плотно работать с комбикормщиками и животноводами в части введения в рационы данного компонента», — подчеркивает эксперт. Точного ответа на вопрос, почему свеклосахарный жом неохотно применяется отечественными животноводами, нет, но Иванов предполагает, что, возможно, у потенциальных покупателей есть претензии по качеству жома, размеру гранул, условиям логистики и оплаты.



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