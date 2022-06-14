В России рекордно увеличилось производство подсолнечного масла

С сентября 2021 года по апрель 2022-го было выпущено 5,1 млн тонн растительного масла М. Стулов

В апреле Россия нарастила производство подсолнечного масла до рекордных 738 тыс. т из-за высокого внешнего спроса на фоне сложностей с поставками на мировой рынок украинского товара. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитического центра «СовЭкон». Предыдущий максимум в 700 тыс. т был в декабре 2020 года.



Согласно обзору аналитиков, с сентября 2021 года по апрель 2022-го было произведено 5,1 млн т растительного масла. Из этого объема около 1,6 млн т было экспортировано в другие страны, крупнейшими покупателями стали Турция, Индия и Египет. Причем в последние несколько месяцев Индия наращивает объем закупок из-за сложностей с отгрузками товара с Украины.



Гендиректор «СовЭкона» Андрей Сизов сказал «Коммерсанту», что рекордный объем производства, скорее всего, приведет и к рекордному экспорту. Мировые цены еще могут опуститься на фоне дискуссии вокруг возобновления работы заблокированных из-за военных действий украинских портов, но вероятность этого остается невысокой и снижение вряд ли будет заметным, полагает он.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что увеличение экспорта станет кратковременным явлением. В частности, отгрузки выросли из-за того, что участников рынка опасались серьезного повышения пошлин, сказал эксперт «Коммерсанту». Кроме того, аграрии не хотят отправлять на рынок большие объемы подсолнечника из-за «необоснованного ожидания» высоких цен, говорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.



Директор брендового дивизиона «Эфко» Евгений Шулепов сказал «Агроинвестору», что урожай подсолнечника в этом году ожидается лучше прошлогоднего. По прогнозам, это позволит российским переработчикам произвести 5,6-5,8 млн т подсолнечного масла. Что касается поставок на внешний рынок, то, по словам Шулепова, пока сохраняются определенные сложности. В первую очередь они связаны с логистикой и осуществлением платежей. Большинство из них почти решены, отметил представитель «Эфко». Хотя логистика стала дороже, но, в целом, товарные потоки идут достаточно стабильно.



Основным фактором, ограничивающим объемы переработки, он назвал «классическое» сдерживание продаж сельхозпроизводителями. «Рынок еще продолжает адаптироваться к плавающим пошлинам на подсолнечное масло. Сельхозпроизводители ожидают высокой цены. Но сам механизм расчета пошлины работает так, что выравнивает внутренние цены. Поэтому высокой стоимости семечки уже не будет», — считает Шулепов.



Он добавил, что перерабатывающих мощностей в России более чем достаточно. Спрос, в том числе внешний, высокий. Исходя из того, что Минсельхоз оперативно принимает решение по корректировке квоты на экспорт масла, «Эфко» рассчитывает в этом году улучшить прошлогодний результат по его вывозу (более 440 тыс. т) при приоритетном и полном обеспечении внутреннего спроса. Структура стран-импортеров подсолнечного масла, по словам Шулепова, остается стабильной. «В нашем случае лидеры по объему закупок — это Иран, Индия, Китай, Турция и Египет», — заключил он.



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