Виктория Абрамченко призвала создать «Красный крест» для рынка продовольствия

Нынешние проблемы мировой продовольственной безопасности начались в период пандемии Е. Разумный

Вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) призвала ООН и ФАО создать международный «Красный крест» для рынка продовольствия. По ее словам, миру нужен «продовольственный арбитр», который бы решал проблемы последствий незаконных санкций, которые парализовали логистику, последствий введенных ограничений для взаимных расчетов между странами, и который бы обеспечивал равный доступ для всех стран на рынок продовольствия.



Любое ответственное государство в первую очередь должно обеспечивать безопасность своих граждан, в том числе продовольственную, подчеркнула Абрамченко. Для этого нужно или самостоятельно производить достаточные объемы продовольствия, или наладить его импорт. Нынешние проблемы и риски мировой продовольственной безопасности возникли не в этом году, а в пандемию в 2020-м, когда были нарушены глобальные логистические цепочки и потоки трудовой миграции, что в итоге привело к сокращению предложения продовольствия на мировом рынке. Кроме того, некоторые страны стали критично накапливать запасы, что дополнительно дестабилизировано рынок, напомнила Абрамченко.



В 2022 году к факторам пандемии добавились масштабные санкции, в результате которых из-за фактически полной авиационной и морской блокады Россия рискует не доставить продовольствие в те страны, где оно необходимо, или доставить существенно дороже, поскольку логистика подорожала в два раза, и застраховать груз — большая проблема, равно как и межгосударственные платежи. Ограничения поставок энергоносителей из России привели к тому, что в некоторых странах стало невозможно производить минеральные удобрения, отметила Абрамченко. Между тем, на фоне климатических рисков падает урожайность, что также приводит к сокращению глобального предложение продовольствия. «Мы должны эти факторы учитывать серьезно и ответственно», — акцентировала вице-премьер.



Несмотря все эти факторы риска, за первые пять месяцев этого года Россия нарастила экспорт продукции АПК на 16%, сравнила Абрамченко. В том числе поставки в Южную Корею увеличились на 19%, в Белоруссию — на 33%, в Индию — в 3,6 раза. При этом с точки зрения показателей Доктрины продовольственной безопасности Россия с лихвой покрывает потребности внутреннего рынка по зерну, мясу, масложировой продукции и рыбе, и может поставлять эту продукцию на мировой рынок, то есть кормить не только себя, но и обеспечивать растущее население планеты, отметила она. «Мы будем наращивать экспорт продовольствия, будем решать проблемы в логистике и с расчетами», — заверила Абрамченко.



Между тем, глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе ПМЭФ сказала, что Россия должна переосмыслить выгоды от экспорта. По ее мнению, мы как страна теряем от участия в международном разделении труда, потому что «экспорт у нас с дисконтом, импорт с премией». «Всегда считалось, что экспорт — это такая наша самоценность, у нас поступает валютная выручка в страну. <...> Нужно переосмыслить и наконец-то думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок», — считает Набиуллина. Также она сказала, что «по-прежнему» в экономике уже не будет: внешние условия для России ухудшились значительно и надолго, если не навсегда.



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