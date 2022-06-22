Предложение для внешнего рынка достаточно высокое из-за снижения цен на сырье М. Стулов

На прошлой неделе экспортные цены на российское подсолнечное масло снизились на $95-110 до $1,805-1,845 тыс./т (FOB, поставки в июне-июле) из-за низкого спроса ключевых импортеров, сообщает агентство «АПК-Информ». По его данным, ввиду высокой стоимости российского масла, в особенности с учетом дорогого фрахта в Черном море и сложностей с поиском судов, традиционные покупатели продолжали отдавать предпочтение продукции из других стран. Также неактивные закупки подсолнечного масла из России были обусловлены трудностями с осуществлением платежей из-за санкций в отношении банков. В то же время предложение для внешнего рынка достаточно высокое на фоне снижения цен на сырье и отсутствия сложностей с его закупками.



По данным аналитического центра «СовЭкон», экспортные цены на подсолнечное масло на прошлой неделе опустились на $10 до $1,810 тыс./т (FOB), внутренние — на 6 тыс. руб./т до 87675 руб./т (с НДС). Аналитики агентства считают, что в ближайшее время при сохранении курса валют на текущих уровнях или ниже масло продолжит дешеветь. Цены на подсолнечник также, вероятно, останутся под давлением. Однако текущие котировки очень низки относительно цен на масло, что в недалекой перспективе может поддержать рынок. Так, по итогам прошлой недели цены на подсолнечник обвалились на 3025 руб. до 29675 руб./т (средние цены на Европейской части России, без НДС). Это самый низкий уровень с осени 2020 года. На цены оказывает давление крепкий рубль, рекордные запасы к концу сезона и необходимость для части фермеров освобождать мощности по хранению в преддверии нового урожая.



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, экспортный спрос на российское подсолнечное масло сейчас почти отсутствует: многие потребители переключились на дешевое индонезийское пальмовое масло, а турецкие потребители ориентируются на возобновившиеся поставки масла из Украины, хотя они идут в ограниченном количестве. В итоге на прошлой неделе цены на российское масло снизились до $1,570 тыс./т, и это, говорит эксперт, номинальный уровень. «Тенденция может быть довольно длительной — “пальма” все портит. Плюс, у нас продолжается падение внутренних цен на масличные. И довольно неожиданно для экспертов будет очередной рекорд по посевным площадям под подсолнечником: Поволжье преподнесло сюрприз. Теперь мы оцениваем итоговую площадь сева в 9,7-9,8 млн га (9,65 млн га в прошлом году). Плюс рекордные переходящие запасы подсолнечника. Довольно напряженная, мягко говоря, ситуация к концу сезона», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько.



Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза Действительно, сейчас на мировом рынке растительных масел наблюдается тренд на снижения цен. Что касается подсолнечного масла, то с началом его экспорта из Украины усиливается эффект волатильности. В этой ситуации очень сложно предполагать уровень цен даже на краткосрочную перспективу.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что на прошлой неделе экспортные цены на российское подсолнечное масло снизились на $50 до $1,750 тыс./т. Это, во-первых, связано с некоторым охлаждением рынка. Во-вторых, есть вероятность того, что вопрос украинского подсолнечного масла перестал его подогревать. Украинский вопрос сейчас данность, а не позитив, как было ранее, продолжает эксперт. Тем более, экспортные отгрузки через западную границу страны идут. По словам Петриченко, говорить про активный спрос на российское масло тоже нельзя в силу относительно высоких долларовых цен из-за активного укрепление рубля. В целом для экспортеров любых товаров твердый рубль является негативным фактором.



Внутренние цены на масло также сейчас снижаются, продолжает он. Это связано с высокой экспортной пошлиной и крепким рублем. «Поэтому внутренние цены падают быстрее мировых», — добавляет эксперт. По его словам, сырое подсолнечное масло в среднем на прошлой неделе подешевело на 4 тыс. руб. до 84750 руб./т (с НДС). Цены на подсолнечник также продолжают снижаться: в среднем минус 2365 руб. до 32525 руб./т. Происходит это также из-за курса рубля и пошлин, которые теперь действуют и на шрот.



«Если цены на масло и шрот падают, то на “семечку” — тем более. Маслозаводы снижают цены на сырье, а сейчас только они могут его покупать, экспортеры подсолнечника не у дел», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко. По его словам, подсолнечный шрот на прошлой неделе подешевел в среднем на 1235 руб. до 13075 руб./т. «У меня есть вопросы: почему никто не бьет в колокола о текущем падении цен? Как реагирует розничный рынок на такое обрушение оптовых цен? Не пора ли снижать или отменять экспортные пошлины? Вся страна и власти очень возбуждаются, когда цены растут, и “наказывают” сельхозпроизводителей ограничениями, пошлинами, квотами… А когда цены падают?..», — задается вопросами Петриченко.



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