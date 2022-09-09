InfoLine: в 2023 году стоимость кондитерских изделий может вырасти минимум на 10%

Спрос на кондитерские изделия в России снизился на фоне падения доходов населения Pixabay

В 2023 году цены на кондитерские изделия в России могут увеличиться минимум на 10%. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил глава агентства InfoLine Иван Федяков. Он отметил, что дать точную оценку роста стоимости этого товара сейчас невозможно, так как геополитические риски вносят все более существенные коррективы в рыночную конъюнктуру. По словам эксперта, курс доллара в перспективе может превысить 90-100 руб., а с учетом того, что импортная составляющая в кондитерской продукции достаточно высокая, это может как минимум пропорционально отразиться на увеличении цен.



Несмотря на то, что рубль укрепляется, и Россия может избавиться от долларовой зависимости, проблему с импортом незаменимых для производства товаров решить невозможно. «Допустим, как мы решим вопрос с производством в России пальмового масла, которое крайне необходимо для выпуска кондитерских изделий? Как известно, оно производится только в Индонезии и Малайзии. Эти страны занимают 90% мирового рынка. За рубли пальмовое масло мы покупать не сможем. Эта валюта с точки зрения оплаты товаров никому не нужна. Аналогичная история с какао-бобами, нужными для производства шоколада», — рассуждает Федяков.



Он отметил, что единственное, что может снизить цены на кондитерские изделия — переход на потребление только леденцов, причем сделанных в России, и отказ от производства других сладостей. «Вот тогда кондитерская продукция станет доступной для всего населения России. Их делать достаточно просто. При этом придется забыть про шоколадные конфеты и прочие более сложные при производстве сладости, потому что там импортная составляющая достигает 50-70%», — отметил Федяков.



Он также рассказал, что сейчас наблюдаются сложности с поставками импортной кондитерской продукции и сырья для производства отечественной. «Тем не менее, поставки идут, бизнес ищет пути решения. В основном закупка идет из Турции и, в меньшей степени, из Китая. Из Турции импортируется как готовый товар, так и компоненты для производства», — знает Федяков.



Он считает, что ситуация с импортом в целом не критичная, так как спрос на кондитерские изделия в России снизился на фоне падения доходов населения. Это сдерживает дефицит товаров и отчасти — рост цен. Эксперт рассказал, что в июле розничный оборот упал на 10%, а оптовый — на 25%. «Это неслыханное падение, такого не было никогда в истории. Тот факт, что оптовый товарооборот снижается быстрее розничного, говорит о том, что есть предпосылки к определенному дефициту в потребительском секторе», — считает Федяков.



Он также напомнил, что оборудование для производства кондитерских изделий тоже в основном импортное, и в нашей стране в нужных объемах не производится. «Если заняться его разработкой и выпуском в России, уйдут годы», — подчеркнул Федяков. Также нужно смотреть, как поведет себя рубль, поскольку есть все предпосылки к его падению уже осенью, продолжает он. На курс окажут влияние новые санкции, которые ожидаются в ближайшее время, снижение экспортных поставок из России. Ослабление национальной валюты приведет к еще большему удорожанию импортной продукции, заключил глава InfoLine.



Однако исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков сказал «Агроинвестору», что при достаточном наличии российских аналогов риски удорожания готовой продукции исключены. «Отечественные ингредиенты всегда были дешевле, так как в отличие от западных аналогов в их цену не заложена прибыль производителей ЕС и возросшая логистическая составляющая», — объяснил он.



Ранее создатель всероссийской сети онлайн-кондитерских Family Dessert Дмитрий Дюран сказал «Известиям», что в 2023 году кондитерские изделия в России могут подешеветь на 15-20%. «Кондитерский рынок постепенно избавляется от долларовой составляющей при формировании цен. Национальная валюта же сохраняет свою стабильность, и в 2023 году есть все шансы на то, что картина не изменится. Поэтому рублевые цены на кондитерском рынке будут практически не подвержены влиянию валютных колебаний», — пояснил он. По мнению Дюрана, дальнейший переход на расчеты в национальных валютах также внесет свой вклад в стабилизацию цен на кондитерские изделия.



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