Гидрометцентр отметил риски выпревания озимых в отдельных районах Центра и Приволжья

В начале марта в хорошем и удовлетворительном состоянии было более 93% посевов озимых Pixabay

В отдельных северо-западных и северных районах Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в восточных районах Северо-Западного федерального округа сложились условия для выпревания озимых, пишет поле.рф со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. В середине декабря в этих районах сформировался снежный покров выше 30 см, почва местами была талой, в результате в период потепления происходило выпревание.



В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в феврале отмечались температуры до 17-23 градусов ниже нуля, в Крыму — до минус 16 градусов. При этом озимые зерновые был под снегом, высота которого составляла от 7 см до 17 см, поэтому, по словам Вильфанда, такое похолодание было нестрашно для растений. «На глубине узла кущения температура была около минус 3-6 градусов. В Астраханской области даже до минус 13, но и это не опасно», — отметил он, добавив, что сильные морозы на Урале были скомпенсированы высоким снежным покровом.



Для оценки развития озимых культур весной их исследуют в лабораторных условиях: с полей зимой вместе с почвой изымается часть растений, для которых «начинается ускоренное воспроизведение весны». Отращивание проб, взятых с полей 25 января, показало, что повышенная изреженность в целом по России у озимой ржи наблюдалась в 7% проб, у озимой пшеницы — в 13% проб. Год назад доля изреженных проб ржи была на уровне 12%, пшеницы — 2%, сравнил Вильфанд. При этом он уточнил, что первое отращивание январских растений менее информативно, чем повторное, когда растения забираются с поля в феврале. Его результаты будут известны в середине марта.



По оценке Минсельхоза, к 3 марта в хорошем и удовлетворительном состоянии находились более 93% посевов озимых. Состояние озимых к началу весны в целом по России было лучше, чем в среднем за последние пять лет, отмечало ведомство.



Аналитический центр «Русагротранса» на днях повысил базовый прогноз урожая пшеницы в 2023 году на 1,3 млн т до 81 млн т за счет меньшего, чем ожидалось, повреждения посевов в Центре из-за ледяной корки. При этом оптимистичный прогноз валового сбора агрокультуры находится на уровне 85 млн т. 20 февраля аналитики центра понизили прогноз урожая пшеницы с 81,5 млн т до 79,7 млн т из-за недосева озимых в центральных регионах, а также ледяной корки, образовавшейся на полях из-за перепадов температур и недостаточного снежного покрова в ряде регионов. В январе они оценивали потенциал валового сбора пшеницы на уровне 82,5 млн т.



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