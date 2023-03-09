разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Гидрометцентр отметил риски выпревания озимых в отдельных районах Центра и Приволжья

Повышенная изреженность пшеницы отмечена в 13% проб

| Агроинвестор |

В начале марта в хорошем и удовлетворительном состоянии было более 93% посевов озимых
В начале марта в хорошем и удовлетворительном состоянии было более 93% посевов озимых

В отдельных северо-западных и северных районах Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в восточных районах Северо-Западного федерального округа сложились условия для выпревания озимых, пишет поле.рф со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. В середине декабря в этих районах сформировался снежный покров выше 30 см, почва местами была талой, в результате в период потепления происходило выпревание.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в феврале отмечались температуры до 17-23 градусов ниже нуля, в Крыму — до минус 16 градусов. При этом озимые зерновые был под снегом, высота которого составляла от 7 см до 17 см, поэтому, по словам Вильфанда, такое похолодание было нестрашно для растений. «На глубине узла кущения температура была около минус 3-6 градусов. В Астраханской области даже до минус 13, но и это не опасно», — отметил он, добавив, что сильные морозы на Урале были скомпенсированы высоким снежным покровом.

Для оценки развития озимых культур весной их исследуют в лабораторных условиях: с полей зимой вместе с почвой изымается часть растений, для которых «начинается ускоренное воспроизведение весны». Отращивание проб, взятых с полей 25 января, показало, что повышенная изреженность в целом по России у озимой ржи наблюдалась в 7% проб, у озимой пшеницы — в 13% проб. Год назад доля изреженных проб ржи была на уровне 12%, пшеницы — 2%, сравнил Вильфанд. При этом он уточнил, что первое отращивание январских растений менее информативно, чем повторное, когда растения забираются с поля в феврале. Его результаты будут известны в середине марта.

По оценке Минсельхоза, к 3 марта в хорошем и удовлетворительном состоянии находились более 93% посевов озимых. Состояние озимых к началу весны в целом по России было лучше, чем в среднем за последние пять лет, отмечало ведомство.

Аналитический центр «» на днях повысил базовый прогноз урожая пшеницы в 2023 году на 1,3 млн т до 81 млн т за счет меньшего, чем ожидалось, повреждения посевов в Центре из-за ледяной корки. При этом оптимистичный прогноз валового сбора агрокультуры находится на уровне 85 млн т. 20 февраля аналитики центра понизили прогноз урожая пшеницы с 81,5 млн т до 79,7 млн т из-за недосева озимых в центральных регионах, а также ледяной корки, образовавшейся на полях из-за перепадов температур и недостаточного снежного покрова в ряде регионов. В январе они оценивали потенциал валового сбора пшеницы на уровне 82,5 млн т.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Приглашаем на Форум «Магнит» и агробизнес: партнерство в интересах покупателей

20 марта, Москва, офлайн- и онлайн-форматы. Участие бесплатное

Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №02, февраль 2023

Журнал

«Агроинвестор» №02, февраль 2023
Агросектор снова переписали. Какие тенденции выявила сельскохозяйственная микроперепись

«Агроинвестор»

Агросектор снова переписали. Какие тенденции выявила сельскохозяйственная микроперепись
Требования по английскому праву. Как взыскать неустойку за просрочку платежа по контракту GAFTA

«Агроинвестор»

Требования по английскому праву. Как взыскать неустойку за просрочку платежа по контракту GAFTA
«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2023
От лица союзов. Представители отраслевых организаций рассказали о вызовах ушедшего года

«Агротехника и технологии»

От лица союзов. Представители отраслевых организаций рассказали о вызовах ушедшего года