За 20 лет Россия увеличила импорт кофе в 11 раз

За семь лет цена чашки кофе выросла на 118% М. Стулов

Импорт чая в Россию с 2002-го по 2022 год сократился на 24% до 125,2 тыс. т, в то время как поставки кофе увеличились в 11 раз до 295,4 тыс. т, говорится в исследовании Россельхозбанка (есть у «Агроинвестора»), подготовленном ко Всемирному дню кофе (29 сентября). Соотношение импорта кофе и чая в 2002 году составляло менее, чем 1 к 5 (0,16). Но затем ввоз кофе рос год за годом, а чая — снижался. В 2016 году из страны, импортирующей в первую очередь чай, Россия превратилась в страну, закупающую за рубежом в первую очередь кофе: соотношение стало на 4% больше в пользу последнего. Далее оно увеличивалось и по итогам 2022 года поставки кофе превысили ввоз чая в 2,36 раза.



За первые семь месяцев 2023 года импорт кофе составил 158 тыс. т, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ввоз чая увеличился на 2% до 77,9 тыс. т, сравнили аналитики Россельхозбанка. Лидером по поставкам кофе в Россию является Вьетнам с долей 46%, из Бразилии ввозится 20% всего закупаемого кофе. За ними с большим отставанием идут Индонезия, Уганда, Индия, Эфиопия, Гондурас, Нидерланды и Колумбия. Больше всего чая Россия импортирует из Индии (31%), далее следуют Шри-Ланка (18%), Кения (17%), Китай (11%), Вьетнам (6%). Небольшие поставки осуществляют еще несколько десятков стран, среди которых Зимбабве, Аргентина и Мозамбик.



Проведенный Россельхозбанком опрос показал, что большинство респондентов (44,3%) предпочитают кофейные напитки с молоком (капучино, латте, раф, флэт уайт и др.). 36,1% опрошенных выбирают кофейные напитки без добавок: эспрессо, ристретто, американо и пр. 19,6% участников опроса больше любят прохладительные кофейные напитки (фраппе, эспрессо-тоник, кофейный смузи). Почти две трети опрошенных (61,5%) выпивают три или четыре чашки чая, кофе или другого теплого напитка в день, около 16,5% нужны более пяти чашек за день, 22% респондентов обходятся одной-двумя чашками.



При этом на вопрос «Каким напитком вы согреваетесь в холодный период?», 49,3% опрошенных ответили, что чаем. Кофе выбирают 37%, какао или горячий шоколад — 13,7%. «Это интересный результат. На фоне более обильного импорта кофе он подтверждает, что этот напиток не столько для согрева, сколько для атмосферы. А вот чай подтвердил свое звание согревающего напитка №1», — отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.



По его словам, рост спроса на кофе хорошо отражается и в открытии кофеен. «В современном мире кофе — это отдельная вселенная с разнообразной вкусовой палитрой. Его виды давно стали неотъемлемой частью гастрономической культуры многих стран и народов. Люди устраивают кофе-брейки, встречаются с друзьями за чашечкой ароматного напитка. Разновидности исчисляются десятками, и маркетологи здорово уловили мысль о том, что продавать их надо, придавая каждому определенную ассоциацию. На примере кофе мы видим, как формирование культуры потребления стимулирует спрос и меняет рынок. Однако чай может отыграть позиции тем же методом», — считает эксперт.



Между тем, в России за семь лет цена чашки кофе выросла на 118%, писал на прошлой неделе РБК со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД». По данным компании, средняя цена чашки кофе (150-200 мл) в заведениях общепита в августе—сентябре 2023 года составила 166 руб., что на 11% дороже, чем в 2022-м, и на 118% выше уровня 2016 года. Скачок средней цены произошел в 2022 году, тогда она увеличилась на 61%. При этом цена на кофе в магазинах поднялась не так значительно: в августе—сентябре она составляла 289 руб., что на 1% больше, чем в тот же период в 2022 году, и на 52% выше уровня 2016-го. Скачок средней цены произошел также в 2022 году, когда она прибавила 28%.



В начале августа «Коммерсантъ» писал, что крупные производители чая и кофе с сентября на 6-9% повысят цены для ретейлеров. Главные причины — девальвация рубля и падение урожайности чая. По словам гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурии, которого цитировало издание, лишь 0,2% от потребностей чая Россия закрывает за счет сбора в Краснодарском крае. При этом, по его словам, в России фасуется 95% импортируемого чая и 75% кофе.



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