Крупные производители чая и кофе предупредили о повышении цен

Во втором квартале продажи кофе снизились на 8% Pixabay

Крупные производители чая и кофе к сентябрю повысят отпускные цены для ритейлеров на 6-9% из-за сложной ситуации на рынке на фоне девальвации рубля. Стоимость продукции кондитерских фабрик увеличится на 15%, сообщил «Коммерсантъ». Аналогичное уведомление сетям направила и JDE (Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick). На цену чая, кофе и шоколадных изделий в России в первую очередь влияет стоимость импортного сырья. Однако на отечественном рынке есть широкий выбор продукции различных ценовых категорий, пишет ТАСС со ссылкой на Минсельхоз.



Производители вынуждены повышать цены из-за ослабления рубля и дорожающих какао-бобов, говорится в письме производителя чая и кофе «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso), на которое ссылается «Коммерсантъ». Там отмечается, что доля импортируемого сырья и материалов в себестоимости продукции превышает 80%. Увеличивать цены планируется плавно «во избежание резкого скачка».



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сказал «Агроинвестору», что торговые сети действительно получают уведомления о повышении цен на чай и кофе от некоторых поставщиков. Такие обращения поступают с июня. «Часть уведомлений находится на рассмотрении, и говорить о повсеместном единовременном повышении розничных цен на эту категорию пока преждевременно», — отметил он. По словам Караваева, компании-участницы АКОРТ не фиксируют дефицита продукции в сегментах чая и кофе. Кроме того, часть этой продукции представлена в сегменте собственных торговых марок ритейлеров и, как правило, является наиболее доступной по соотношению цена-качество.



Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сказал «Агроинвестору», что средние розничные цены на шоколад в июне текущего года составляли 1023,3 руб./кг. (в январе — 1040,2 руб./кг.). Растворимый кофе в среднем по стране стоил 3,1 тыс. руб./кг (в январе — 3,24 тыс. руб./кг), зерновой— 1,47 тыс. руб./кг (в январе — 1,4 тыс. руб./кг), черный чай — 1208 руб./кг (в январе — также 1208 руб./кг), зеленый чай — 1305 руб./кг (в январе — 1318 руб./кг).



«Как видно из статистических данных, роста цен в рознице пока нет, и по всем позициям товары дешевле, чем в начале года. Пока можно говорить о том, что чай, кофе и шоколад в части доли какао-бобов в сырьевой составляющей напрямую зависят от курсовой динамики. Если рубль останется на нынешних отметках или будет дешеветь, то сложатся объективные предпосылки для изменения цен в сторону повышения», — говорит он. Однако у розничной торговли издержки не сильно зависят от курсов валют, при желании они в состоянии наценкой регулировать плавное изменение цен, незаметно для покупателя сохраняя эластичность спроса, добавил Востриков.



Гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия сказал «Коммерсанту», что в России лишь 0,2% потребностей в чае закрывается за счет сбора в Краснодарском крае. При этом, по его словам, в стране фасуется 95% импортируемого чая и 75% кофе. На данный момент производители компенсируют возросшие издержки за счет сокращения скидок оптовикам, но в будущем это может привести к повышению цен в магазинах, отметил он.



Согласно исследованию «CберМаркетинга» и «Чек Индекса», во втором квартале 2023 года россияне стали покупать больше чая, чем в апреле-июне прошлого года. Как пишет ТАСС, продажи чая увеличились на 6%, а средний чек вырос на 5% и составил 194 руб. В то же время, продажи кофе снизились на 8%, но средний чек вырос на 22% до 476 руб. При этом продажи растворимого кофе сократились на 6%, молотого — на 8%, зернового — на 12%, а кофе в капсулах — на 17%. Это снижение продаж связано с высокой базой продаж в 2022 году. В первом полугодии 2023 года не наблюдалось увеличения числа покупок. При этом потребительский интерес сместился в сторону чая и других напитков.



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