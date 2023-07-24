Производитель «Роллтона» может начать выпуск сильногазированных напитков на своем заводе

У компании уже есть удачный опыт производства напитков на собственной линии в Казахстане Mareven

Компания Mareven (бренды «Роллтон», Big-Bon и др.) может запустить производство сильногазированных напитков под брендом Sunbel на своем заводе в подмосковном Серпухове. По словам директора завода Сергея Еремина, решение будет принято в ближайшие дни. Напитки — это большой и всегда растущий рынок, на котором компания хочет реализоваться, отметила руководитель службы маркетинговых коммуникаций «Маревен Фуд Сэнтрал» Хай Иен Нгуен. Кроме того, у Mareven уже есть удачный опыт производства напитков в Казахстане, где они сначала выпускались на аутсорсе, а спустя 1,5 года — на собственной линии.



«В России мы переняли опыт Казахстана и идем по пути от аутсорсинга — своя рецептура, стратегия, ингредиенты, но производители — три завода, которые делают для нас сильногазированные напитки <…> и охлажденный кофе. Сейчас мы на стадии принятия решений о собственном производстве», — рассказал Еремин. По его словам, строительство, если оно будет, займет 1,5 года.



Mareven также начала производить холодный кофе и энергетические напитки. «Сейчас все западные аналоги кофе ушли, и скоро на полках вы увидите наш Goldben», — сказала Хай Иен Нгуен. По ее словам, причина роста компании и в брендах, и в категориях — желание полностью занять день потребителя и ассоциироваться не только с завтраком или обедом. Поэтому компания вошла в категории напитков, каш, снеков.



«Маревен Фуд Сэнтрал» — российская дочерняя компания международной группы Mareven Food Holdings Ltd., специализирующейся на прямых инвестициях в разработку, производство, дистрибуцию продуктов питания и напитков. Предприятие со 100% иностранными инвестициями начало работу в России в 1999 году и на сегодня является одним из крупнейших в своей отрасли. Сейчас компания выпускает более 160 наименований продуктов питания на 40 автоматизированных линиях, мощность завода в Серпухове составляет 2 т продукции в месяц.



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