Россия увеличила поставки мандаринов из Абхазии почти на 70%

Ожидается, что в этом году урожай мандаринов в Абхазии будет на 20 тысяч тонн меньше, чем в прошлом Pixabay

С начала цитрусового сезона, который начался в октябре, Абхазия экспортировала в Россию более 3,5 тыс. т мандаринов, что на 1,4 тыс. т больше, чем за то же время в 2022 году, сообщил ТАСС со ссылкой на отдел статистики Государственного таможенного комитета Абхазии. По словам начальника отдела Асиды Квицинии, поставки мандаринов выросли на 67%. Также увеличились поставки в Россию хурмы — 151 т против 60 т в 2022 году (рост в 2,5 раза) и лимонов — на 62% (158 т против 98 т в 2022 году).



Вместе с тем показатели по экспорту фейхоа в 2023 году ниже на 5%: вывезено 622 т, в то время как в прошлом году было поставлено 656 т. Мандариновый сезон начинается с начала октября и заканчивается почти в марте, с пиком в декабре. Вывоз фейхоа и хурмы завершается в декабре.



Ожидается, что в этом году урожай мандаринов в Абхазии будет на 20 тыс. т меньше, чем в прошлом, но по качеству он будет лучше. Крупные и средние цитрусовые фермы планируют собрать до 30 тыс. т. Созревание мандаринов началось в конце сентября, с октября по март они экспортируются в Россию. Основная часть урожая будет отправлена к новогодним праздникам. В прошлом году за сезон Россия импортировала около 40 тыс. т абхазских мандаринов.



Чтобы избежать дефицита мандаринов к Новому году и стабилизировать цены, Россия увеличит поставки из Турции, Марокко, ЮАР и Туниса, ранее говорил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, слова которого приводила «Лента». По его словам, на цены влияют логистика и урожай. В 2022 году отказ лидеров рынка контейнерных перевозок работать с российскими заказчиками привел к корректировке цен на мандарины в ноябре-декабре на 15-20%.



«На цену поставки влияют курсы валют и стоимость фрахта, но это не означает, что цены всех поставщиков на все сорта этого фрукта меняются одновременно и одинаково», — отмечал Караваев. По его словам, в прошлом году нижняя граница цен на мандарины в торговых сетях-членах АКОРТ составляла 65-70 руб./кг, а сейчас килограмм можно купить за 99 руб. Мандарины в Россию поставляют Турция, Марокко, Тунис, Египет, ОАЭ, Китай и другие страны. «Все страны-поставщики при необходимости могут наращивать поставки, что стабилизирует предложение и цены в предновогодний период», — уточнял Караваев.



В «Руспродсоюзе» ранее говорили «Парламентской газете», что к Новому году мандарины обычно становятся дешевле, так как сокращается логистическое плечо: прекращаются поставки из Южного полушария и начинаются из Северного. На стоимость мандаринов традиционно влияют баланс спроса и предложения, курсовая динамика, стоимость логистики, рассказывал заместитель председателя правления ассоциации Дмитрий Леонов.



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