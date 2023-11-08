Россия нарастила поставки мандаринов из Абхазии

Главным импортером мандаринов является Турция Pixabay

С начала октября этого года Абхазия экспортировала в Россию в 2,4 раза больше мандаринов, чем за аналогичный период 2022-го, несмотря на снижение урожая. Об этом ТАСС сообщил отдел статистики Государственного таможенного комитета республики. Так, с начала цитрусового сезона в этом году из Абхазии в Россию было поставлено 1,9 тыс. т мандаринов, в то время как в прошлом году за такой же период — 786 т. Увеличился по сравнению с прошлым годом объем ввоза и других осенних фруктов. В частности, фейхоа импортировано из соседней страны уже 439 т (против 406 т годом ранее), хурмы — 68 т (против 36 т), лимонов — 99 т (против 68 т).



Ранее сообщалось, что урожай мандаринов в Абхазии ожидается на 20 тыс. т меньше по сравнению с показателем 2022-го, но по качеству он лучше. Крупные и средние цитрусовые хозяйства могут собрать до 30 тыс. т. Мандарины в республике начинают созревать в конце сентября, и с октября по март они вывозятся в Россию. Однако пик сезона наступает в декабре, когда экспортеры стараются поставить основную часть собранного урожая к новогодним праздникам, что часто приводит к тому, что большегрузные машины стоят в очереди на границе между Абхазией и Россией часами, а иногда и сутками. В 2022 году объем ввоза абхазских мандаринов составил около 40 тыс. т.



Между тем, гендиректор агентства Fruitnews Ирина Козий сообщила «Российской газете», что до конца года россиянам вряд ли стоит ожидать дальнейшего роста цен на мандарины. По ее словам, обычно к Новому году эти цитрусовые, напротив, дешевеют, так как до ноября в Россию поставляется урожай из Южного полушария (в основном, из ЮАР и стран Южной Америки), а с ноября на отечественный рынок начинают поступать мандарины из Северного полушария.



Главным импортером мандаринов в Россию является Турция — на ее долю приходится более 50% всего ввоза. Именно турецкие поставщики заместили попавшую под контрсанкции продукцию из Испании и снижающиеся объемы из Марокко, отметила эксперт. Из других стран, таких как Пакистан, Египет и Абхазия, в Россию поставляются небольшие партии мандаринов. Например, из той же Абхазии ежегодно ввозится около 20-60 тыс. т, в то время как общий объем импорта мандаринов в Россию оценочно составляет около 900 тыс. т в год.



Также в нашу страну импортируются мандарины из Израиля, но их доля на российском рынке не превышает 1%. Несмотря на опасения после обострения израильско-палестинского конфликта, поставки этих цитрусовых из Израиля пока сохраняются. В самой России мандарины выращиваются в садах в районе Сочи и в Дагестане, но их объемы незначительны (менее 3 тыс. т ежегодно) и не оказывают существенного влияния на общую статистику.

