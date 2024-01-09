ФАО ООН: индекс цен на продовольствие в 2023 году снизился на 13,7%

В 2024 году цены могут начать повышаться, если мировой рынок не впадет в рецессию М. Стулов

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, в 2023 году индекс цен на продовольствие (средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп) снизился на 13,7% относительно среднего значения 2022-го, когда котировки на определенные товары, в том числе зерновые, достигли пикового уровня. В 2023-м рост по сравнению с 2022-м среди групп товаров показал только сахар: индекс цен на него прибавил 26,7% и достиг 145 пунктов, что стало самым высоким показателем с 2011 года, однако и на в декабре него цены сильно обвалились. В целом в декабре базовый уровень мировых цен на продовольственные товары снизился на 1,5% по сравнению с ноябрем, составив в среднем 118,5 пункта — на 10% меньше, чем в декабре 2022 года. Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов уточняет, что индекс ФАО измеряется в долларах США. «Это мировые цены на условиях FOB-порт экспортера. Если идет сравнение с российскими ценами в рублях, то нужно учитывать доставку и курс рубля к доллару», — добавляет он.



По данным ФАО, за 2023 год индекс цен на зерновые составил 130,9 пункта, что на 15,4% ниже рекордного среднегодового показателя 2022 года. Это, как следует из сообщения ФАО, говорит о хорошем снабжении мировых рынков. Международные цены на рис за отчетный период выросли на 21%, в основном из-за опасений по поводу воздействия Эль-Ниньо на производство, а также после экспортных ограничений, введенных Индией. Индекс цен на растительные масла ФАО составил 126,3 пункта, что на 32,7% ниже уровня 2022 года, и стал трехлетним минимумом на фоне улучшения мировых поставок.



Индекс цен на молочные продукты составил в среднем 118,8 пункта, что на 16,6% меньше среднего показателя за 2022 год, чему способствовал неактивный спрос, особенно на спотовые поставки, из-за значительных запасов в странах-импортерах. Цены на мясо, по оценкам ФАО, снизились на 3,5%, индекс составил 114,6 пункта. Это произошло из-за увеличения экспортного потенциала на фоне сокращения спроса со стороны ключевых стран-импортеров.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут отмечает, что снижение индекса в 2023 году было обусловлено высокой базой 2022-го, когда цены сильно и не вполне обоснованно выросли из-за геополитических рисков. Сейчас, когда ситуация несколько нормализовалась, произошло естественное снижение индексов. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько также говорит, что снижение цен в 2023 году было связано, во-первых, с крайне высокой базой 2022-го, во-вторых, с сокращением платежеспособного спроса на мировом рынке.



По его оценкам, в 2024 году с учетом возможных ограничений предложения цены должны подрасти. «Но на мировом финансовом рынке все в ожидании рецессии. И если так, то никакого роста цен может и не быть», — считает Рылько. Корбут допускает, что способствовать удорожанию продовольствия могут серьезные геополитические изменения или природные катаклизмы. Без выполнения этих условий мировые цены вряд ли будут повышаться, заключил он.



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