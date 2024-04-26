Экспорт зернобобовых демонстрирует рекорды

Бобовые закупают как для нужд пищевой промышленности, так и для производства кормов Т. Кулистикова

Россия в 2023 году поставила на экспорт рекордный объем сушеного нута — более 540 тыс. т, сообщает федеральный центр «Агроэкспорт». Крупнейшими покупателями стали Турция, Пакистан и Египет. По предварительным расчетам «Агроэкспорта», к 2030 году потенциал российских поставок нута оценивается на уровне 700 тыс. т на сумму около $450 млн.



По данным Росстата, в 2023 году площади под нутом в России превысили 492 тыс. га. При этом основная часть территории сосредоточена в Приволжском и Южном федеральных округах. В то же время лидером является Саратовская область — более 167 тыс. га.



Растут и объемы отгрузок российского гороха: в прошлом году Россия заняла третье место по объему экспорта гороха в натуральном выражении после Канады и Австралии, рассказала «Агроинвестору» директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. По оценке «Центра Агроаналитики» Минсельхоза, в 2023-м вывоз отечественного гороха вырос в три раза по сравнению с 2022-м. «Агроэкспорт» оценивал ранее объем отгрузок этой агрокультуры за прошлый год в 2,9 млн т.



Если говорить о данных за сезон, то показатели тоже рекордные. Аналитический центр «Русагротранса» объем поставок гороха за рубеж с июля 2023-го по март 2024 года включительно оценивает в 2,6 млн т, что почти в 2,4 раза выше показателя за весь 2022/23 сельхозгод, когда на внешние рынки было отправлено около 1,1 млн т. «Таким образом, экспорт уже достиг исторического рекорда, — подчеркивает руководитель направления анализа аграрных рынков — директор по маркетингу «Русагротранса» Игорь Павенский. - Предыдущий максимум был в сезоне 2021/22 и составил 1,26 млн т».



По словам начальника отдела мониторинга внешней среды «Центра Агроаналитики» Даниила Козлова, основные импортеры отечественного гороха — Китай, Турция и Испания, которые закупают его как для нужд пищевой промышленности, так и для производства кормов. Согласно данным РЗС, продажи российского гороха в КНР выросли в 123 раза. С 1 июля 2023-го по 10 марта 2024-го туда отправлено почти 1,2 млн т против 9,5 тыс. т за такой же период в предыдущем сезоне.



Большинство опрошенных «Агроинвестором» аграриев считают бобовые перспективными для экспорта культурами и планируют наращивать посевы под ними. Так, «Елань» из Оренбургской области увеличила площади гороха с 800 га в прошлом году до 1,5 тыс. га в текущем, а в перспективе может нарастить их до 1,8 тыс. га, делится гендиректор компании Алексей Орлов. В Концерне «Покровский» в этом году нарастили посевы гороха на 400 га по сравнению с 2023-м до 10,7 тыс. га. А агрохолдинг «Зерно Жизни» (Самарская область) посевы гороха немного сократит — до 8,7 тыс. га, но увеличит площади нута. Под обе зернобобовые культуры компания ежегодно отводит 16-17% в общем севообороте. Факторами увеличения производства зернобобовых являются повышение спроса на мировом рынке, а также падение рентабельности выращивания пшеницы, отметила Тюрина.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

