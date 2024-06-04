AGS планирует увеличить экспорт благодаря открытию офисов в Китае и Мозамбике

В Китай компания планирует поставлять желтый и зеленый горох, маслосемена льна, овес, а также свекловичный жом Agro Grain South

Международная агроторговая компания AGS планирует открыть офисы в Китае и Мозамбике, что, по ее расчетам, позволит увеличить объем экспорта к концу года до 600 тыс. т. За первые пять месяцев 2024-го AGS экспортировала более 200 тыс. т продукции, что соответствует общему объему поставок за весь прошлый год. Доля России в экспорте AGS сейчас превышает 70%. Судовые партии отправляются из портов Азова и Темрюка, а контейнерные отгрузки — из Новороссийска.



В Китай компания планирует поставлять желтый и зеленый горох, маслосемена льна, овес, а также свекловичный жом. Открытие представительства в Китае запланировано на август. «Экспорт сельскохозяйственной продукции из России в Китай продолжает расти, и мы уверены в дальнейшем увеличении этого тренда в ближайшие годы, — отметил гендиректор и партнер AGS Руслан Барашян. — Более 70% поставок AGS в Китай в 2024 году составят семена льна и желтый горох. Отгрузки планируются с использованием доставки по железной дороге из Сибири».



По оценке центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, за четыре месяца этого года на зарубежные рынки поставлено свыше 1,2 млн т зернобобовых — в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Драйвером роста стали отгрузки гороха, которые увеличились почти в три раза и превысили 1,1 млн т. Лидерами среди покупателей отечественного гороха стали Индия, Китай и Турция. По итогам января-февраля Россия стала крупнейшим поставщиком гороха в Китай с отгрузками 147,1 тыс. т, опередив Канаду, которая отгрузила 128,4 тыс. т.



Также с января по апрель 2024 года Россия поставила на мировой рынок около 120 тыс. т овса, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Основной прирост произошел за счет вывоза в Китай, где Россия уже обходит Австралию по доле поставок. По предварительным расчетам «Агроэкспорта», к 2030 году потенциал российского экспорта овса оценивается на уровне 500-600 тыс. т.



В прошлом году Россия поставила на рынок Китая 2,5 млн т масличных на сумму $1,3 млрд, что позволило ей занять четвертое место в рейтинге стран-экспортеров этой продукции. В структуре преобладали соевые бобы (52,8%) и маслосемена льна (30,3%).



В прошлом году AGS открыла офис в Танзании, оттуда в Китай компания планирует поставлять кунжут, арахис и соевые бобы. «Открытие офиса в Мозамбике — один из ключевых этапов в развитии экспорта. Оттуда планируется отправка соевых бобов, голубиного гороха, бобов мунг, кешью и кунжута. Этот шаг является частью стратегии по увеличению присутствия в Африке», — уточнила компания.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

