В руководстве Минсельхоза произошли изменения

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Елену Фастову первым заместителем министра сельского хозяйства. Соответствующее распоряжение размещено на портале правовой информации. До этого Фастова занимала пост замминистра, тогда как первым замминистра была Оксана Лут, сейчас возглавляющая агроведомство. Также Мишустин назначил на должность заместителя министра Ксению Шевёлкину, которая ранее занимала пост директора Департамента развития сельских территорий Минсельхоза.



Елена Фастова родилась в 1970 году в Брянской области. Окончила Московский институт стали и сплавов по специальности «инженер-металлург», Московский государственный авиационный институт по специальности «инженер-экономист», МВА Академии народного хозяйства при правительстве РФ. С 1992 по 1995 год работала старшим бухгалтером в коммерческих структурах Москвы. В 1995—1997 годах — главный бухгалтер ЗАО «Торговая компания “Вимм-Билль-Данн”». С 1997 по 2000 год — финансовый директор и директор финансового управления Лианозовского молочного комбината (Москва). В 2000—2009 годах курировала бухучет и финансовую отчетность в Минсельхозе, когда ведомство возглавлял Алексей Гордеев. До 2015 года была управляющим директором, членом правления агропромышленной группы «Молочный продукт», затем стала независимым консультантом по управлению агропроектами. 28 июня 2018 года назначена замминистра сельского хозяйства.



Ксения Шевёлкина родилась в 1989 году в Москве. Окончила Государственный университет Министерства финансов Российской Федерации (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации) по специальности «финансы и кредит»; кандидат экономических наук. С июня 2008 года по декабрь 2011-го занимала различные должности в коммерческих организациях. Затем до ноября 2015 года работала на различных должностях — от ведущего специалиста до заместителя начальника отдела в Сводном департаменте макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития. С ноября 2015 по июль 2019 года была заместителем начальника отдела; начальником отдела Департамента бюджетного планирования и государственных программ Минэкономразвития. С июля 2019 по февраль 2020 — заместитель директора Департамента развития сельских территорий Минсельхоза, с февраля 2020 года была директором того же департамента.



Кроме того, своим распоряжением Михаил Мишустин досрочно прекратил полномочия председателя наблюдательного совета публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» Виктории Абрамченко и назначил на эту должность вице-премьера Дмитрия Патрушева.



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