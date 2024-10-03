Дорогое финансирование и изменение логистики негативно влияют на доходность трейдеров

С 2021 по 2024 годы в среднем стоимость контейнерных перевозок увеличилась на 20% А. Гордеев

Сейчас на доходность трейдинговых предприятий влияют несколько факторов. Один из них — стоимость финансов, рассказал CEO и совладелец агроторговой компании AGS (специализируется на поставках нишевой продукции) Руслан Барашян на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». «В доковидный период, и даже еще года три назад, стоимость заемного капитала в России составляла 4-5% годовых в долларах — поскольку мы экспортная организация и получаем валютную выручку, для нас, по законам бизнеса, финансироваться нужно в той валюте, в которой мы принимаем выручку», — уточнил Барашян. Сейчас компания может финансироваться только под 20-24% и рублями. «Имея определенные валютные риски, многие трейдеры выбирают стратегию их хеджирования — гарантийное обеспечение от 10% до 20% от той суммы, которая хеджируется. В итоге наши расходы становятся еще выше», — подчеркнул он.



Изменились и логистические цепочки. Нишевые бобовые и масличные в основном транспортируются в контейнерах. «И если до ковида цикл перевозки, например, от фермера в Саратове до Индии занимал примерно 80 дней, то сейчас — свыше ста дней. Это напрямую бьет по экономике торговой организации, ведь наш производственный цикл удлинился более чем на двадцать дней», — сравнил Барашян. Еще один фактор дополнительных расходов — сложности в проведении финансовых операций. «Этот фактор, дополнительно удлиняет наш цикл, ведь зачастую очень сложно получить оплаты, они проходят проверки, задерживаясь в банках», — добавил руководитель.



По данным AGS, с 2021 по 2024 годы в среднем стоимость контейнерных перевозок увеличилась на 20%. При этом цены на саму продукцию у покупателей не растут. Причина в том, что стоимость денег в России выросла гораздо больше, чем в других странах. «Такая ситуация очень сильно бьет по нашей маржинальности», — обратил внимание Барашян.



В итоге сильно упал экспорт нишевой продукции — фермеры, по словам главы AGS, не готовы по таким низким ценам продавать свою продукцию. Например, если в прошлом году из России в период с июня по сентябрь было отгружено около 1,25 млн т гороха и других бобовых, то в этом году за упомянутый период вывезено всего 300 тыс. т. По масличным показатель снизился с 300 тыс. т до 30 тыс. т.



Однако даже в таких условиях трейдерам необходимо развиваться. Компании инвестируют в подработку, переработку, торговые и логистические активы — узлы, склады, портовую логистику. «Наша компания начала активно развиваться в Восточной Африке, также занимаемся открытием офисов в Китае и Индии, чтобы улучшить нашу позицию по закупкам на этих двух крупных рынках», — поделился Барашян.



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