Минсельхоз предложил критерии агроагрегаторов

Минимум 70% выручки агроагрегатора должно формироваться от переработки и реализации фермерской продукции Pixabay

Минсельхоз разработал проект постановления правительства, которое устанавливает критерии к организациям, основные виды деятельности которых относятся к сфере обращения фермерской продукции — агроагрегаторам. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Как следует из проекта постановления, организация может быть отнесена к агроагрегаторам, если она является сельскохозяйственным потребительским кооперативом или организацией, не менее 51% процента доли которой принадлежит сельхозпроизводителям, которые относятся к субъектам малого предпринимательства, производящим фермерскую продукцию.



При этом организация не должна быть иностранным юрлицом, в том числе местом ее регистрации не может быть офшорная территория. Доля прямого или косвенного участия офшорных компаний в агроагрегаторе не должна превышать 25%. Также организация не должна находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, не должна быть иноагентом. Также организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не должна быть введена процедура банкротства.



Поставщиками агроагрегатора должны быть не менее пяти производителей фермерской продукции — резидентов РФ. Из них не менее половины должны быть зарегистрированы и осуществлять деятельность на территории того субъекта страны, в котором зарегистрирован и работает агроагрегатор. При этом количество поставщиков одного агроагрегатора не должно превышать 25% от общего количества производителей фермерской продукции данного субъекта, а доля одного поставщика в общем объеме закупаемой агроагрегатором продукции не может быть более 20%. Не менее 30% фермерской продукции агроагрегатор должен поставлять в оптовые и (или) розничные торговые сети.



Минимум 70% выручки агроагрегатора должно формироваться от первичной переработки и (или) переработки и реализации фермерской продукции. При этом у агроагрегатора должны быть производственные мощности и (или) мощности для единовременного хранения не менее 30% от общего объема закупаемой сельскохозяйственной и (или) пищевой продукции, с регулируемым температурным режимом. Кроме того, агроагрегатор должен использовать программное обеспечение, позволяющее вести электронный документооборот и обеспечивать прослеживаемость и идентификацию фермерской продукции. Также у агроагрегатора должен быть автотранспорт или иные средства транспортировки реализуемой продукции и (или) договор с логистической компанией.



В июле Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит в действующее законодательство определение «агроагрегаторы»: в закон «О развитии сельского хозяйства» добавилась статья «Развитие инфраструктуры рынка фермерской продукции». В августе президент Владимир Путин подписал закон о государственной поддержке сбыта фермерской продукции, в том числе создании агроагрегаторов, которые должны будут выполнять функции по первичной и последующей (промышленной) переработке, хранению и сбыту продукции. Закон вступил в силу с 1 сентября.



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