Красная икра в опте дешевеет перед праздниками

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Рыбаки снижают стоимость красной икры перед праздниками — Масленицей и 8 марта, пишет ТАСС со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ). Так, на Дальнем Востоке в закупке у рыбаков цены на соленую икру горбуши начинаются от 4,5 тыс. руб./кг, что в 1,5 раза дешевле, чем было в декабре 2024 года, на икру кеты — от 5,5 тыс. руб./ кг (на 15% ниже). В Центральном федеральном округе цены в опте тоже снижаются, но меньше: в Москве икра горбуши подешевела менее чем на 1%, до 8,1 тыс. руб./ кг, икра кеты — на 7%, в среднем до 8 тыс. руб./кг.



«На складах у рыбаков Дальнего Востока остался достаточно большой запас красной икры, как мороженых ястыков, которые закупают рыбоперерабатывающие заводы для дальнейшей переработки, так и соленой икры в потребительской и оптовой упаковке», — пояснил президент ВАРПЭ Герман Зверев, отметив, что рыбопромышленники готовы полностью обеспечить спрос.



По словам Зверева, цены рыбаков не сильно привязаны к пиковым сезонам продаж. «Примерно к концу осени — началу зимы цены выходят на плато, а с конца января стремительно снижаются, так как задача рыбаков — продать остатки и освободить холодильные мощности для продукции нового улова. Путина на Дальнем Востоке стартует 1 июня, поэтому до этого времени рыбаки стараются реализовать максимальный объем продукции», — цитирует его ТАСС.



При этом цены оптовиков, переработчиков и ритейлеров больше привязаны к пиковым периодам покупательской активности: на Новый год и весенние праздники приходится основной объем продаж красной икры в России. Однако, учитывая достаточный объем предложения икры на рынке и существенное снижение отпускных цен ВАРПЭ ожидает, что и розничные цены пойдут вниз.



По данным Росстата, объем производства лососевой икры в январе-ноябре 2024 года составил 9,4 тыс. т — в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2023-го. В октябре 2024-го председатель Рыбного союза Александр Панин оценивал, что по итогам года производство красной икры может составить 11,5 тыс. т при потреблении около 15 тыс. т в год. Однако у переработчиков сохранились большие переходящие остатки замороженной икры с 2023 года, когда на фоне высоких объемов вылова было произведено около 25 тыс. т икры. «Замороженные остатки переходят на нерыбный год, и с учетом производства текущего года итоговое предложение точно превышает среднегодовой спрос в 15 тыс. т. У нас не дефицит, а переизбыток красной икры», — отмечал он.



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