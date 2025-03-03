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Производство сахара в новом сезоне может вырасти

Посевы сахарной свеклы в этом году немного расширятся

| Агроинвестор |

К концу февраля было выпущено 6,05 млн тонн сахара
К концу февраля было выпущено 6,05 млн тонн сахара

По предварительному прогнозу, производство сахара в сезоне-2025/26 при небольшом увеличении посевов сахарной свеклы может составить около 6,2-6,8 млн т, рассказал «» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка () Евгений Иванов. В текущем сезоне производство составит порядка 6,3 млн т. По данным аналитической службы Союзроссахара, по состоянию на 27 февраля было произведено 6,05 млн т сахара, включая сахар из накопленного сиропа, из ожидаемых 6,3 млн т.

По оценке Минсельхоза, площади под сахарной свеклой в этом году могут составить 1,173 млн га против 1,169 млн га в 2024-м. Иванов уточняет, что расширение посевов агрокультуры, согласно прогнозам ведомства, ожидается только в Центральном Черноземье — на 5,2%, а в остальных макрорегионах ведомство прогнозирует снижение от 2,9% на Алтае до 4,4% в Поволжье. Сам же эксперт полагает, что на фоне тяжелой ситуации с зерновыми посевы сахарной свеклы в этом году могут увеличиться на 1-4%, особенно в зоне тех заводов, которые завершили переработку свеклы урожая-2024 раньше обычного, на Юге и в Центре.

«В принципе, в нашей стране можно увеличивать посевы сахарной свеклы — в России есть немного недозагруженные сахарные заводы, и в ближней их зоне — не более 100 км — площади под агрокультурой можно наращивать, при условии, что там должным образом подготовлены поля и не нарушен севооборот», — прокомментировал он «». С учетом того, что выход сахара с гектара вряд ли сильно вырастет, при незначительном увеличении площадей серьезное перепроизводство нам не грозит. Даже если оно и будет, Россия уже умеет экспортировать сахар в объемах до миллиона тонн «без мегаподвигов», продолжает Иванов.

А вот директор Sugar.ru Вадим Гомоз в конце января не исключал, что есть риск снижения посевов сахарной свеклы под урожай 2025-го. «Во-первых, высокая ключевая ставка делает зачастую невозможным получение кредита на выращивания сахарной свеклы. Во-вторых, близость основных свеклосеющих регионов к зоне боевых действий никто не отменял», — пояснял он тогда «».

Сбор сахара с гектара, по прогнозам Иванова, в этом году будет средним: этому способствует слишком теплая зима и отсутствие снега. «А значит, весна будет раньше обычного, а почвенной влаги, скорее всего, будет не хватать, — рассуждает он. — Кроме того, очень вероятны возвратные морозы и пересевы. Вот все это в комплексе не способствует рекордному сбору сахар с гектара. Хотя возможны какие-то локальные рекорды».

По оценкам Иванова, в современных хозяйствах, соблюдающих все аспекты агротехнологии, с учетом амортизации и доставки затраты на выращивание сахарной свеклы в этом году могут превысить 180-200 тыс. руб. без НДС на гектар, тогда как в прошлом сезоне они составляли 155-170 тыс. руб./га без НДС.

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