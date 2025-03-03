Завод по производству лимонной кислоты будет запущен в 2026 году в Воронежской области

При нынешних ценах на лимонную кислоту предприятию будет сложно конкурировать с Китаем ООО Цитрон

Первую очередь завода по производству лимонной кислоты «Цитрон» (Воронежская область) планируется запустить в первом квартале 2026 года, пишет РИА «Воронеж». Соучредитель проекта Александр Лукин также уточнил изданию, что «Цитрон» станет первым в России производством лимонной кислоты, в качестве сырья будет использоваться кукуруза. При этом потребность российского рынка в этом продукте оценивается в 70-80 тыс. т в год и удовлетворяется за счет поставок из Китая. «Наше конкурентное преимущество в том, что производство и сырьевая база расположены в России — это исключает внешние факторы риска, поэтому мы сможем гарантировать стабильные поставки вне зависимости от геополитической обстановки», — пояснил Лукин (цитата по РИА «Воронеж»).



Строительство завода стартовало в мае 2023 года в Аннинском районе. В данный момент идет монтаж четырех производственных цехов, объектов инфраструктуры, производственных и складских помещений. Параметры второй очереди проекта пока прорабатываются и будут скорректированы с учетом состояния экономики и развития ситуации на внутреннем рынке. Ранее планировалось, что «Цитрон» будет запущен в 2024 году, но потом сроки сдачи перенесли на 2025 год. Также корректировался объем производства — он вырос с 10 тыс. т до 20 тыс. т лимонной кислоты в год, а инвестиции увеличились с 3 млрд руб. до 10 млрд руб.



Ранее выпуском лимонной кислоты в России занимался «Цитробел» (Белгородская область), но в 2017 году ее производство было приостановлено по решению суда из-за ущерба окружающей среде. Позже «Коммерсантъ» писал, что компания не планирует возобновлять работу.



Президент «Союзкрахмала» Олег Радин говорит, что сейчас в России заявлены к реализации единицы биотехнологических проектов. Все это связано, во-первых, с тем, что они технологически сложные и имеют высокую степень рисков. Во-вторых, не так много успешных предприятий, прошедших путь становления, выхода на проектные мощности и, соответственно, окупаемости. Как следствие, реализация проекта «Цитрон» будет зависеть от ряда факторов: правильного выбора технологического партнера — в сегодняшних реалиях, безусловно, это будет китайская компания, говорит Радин; оборудование и передача штамма микроорганизмов — важна их продуктивность, поколение и т. д. ; технологический процесс получения конечной продукции — сколько в итоге позиций будет в продуктовой линейке, от этого будет зависеть срок окупаемости проекта в целом.



Среди конкурентных преимуществ Радин отмечает тот факт, что сейчас лимонная кислота импортируется из КНР. «Насколько известно, цена на нее за последние два-три года кратно снизилась. Учитывая тенденции в промбиотехе, такая ситуация случается и имеет цикличность в пять-шесть лет. Не сомневаюсь, что стоимость лимонной кислоты опять будет расти, но на это потребуется время, а предприятию после успешного запуска, важно “встать на ноги”», — прокомментировал Радин «Агроинвестору». При этом, продолжает он, в Тульской области реализуется подобный проект с похожей продуктовой линейкой. «Кто будет первым, тот, надеюсь, получит преференции от государства в виде мер поддержки и, возможно, квоты на ввоз», — заключил Радин.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

