Экспорт жома в январе вырос в 1,6 раза

Высокие объемы вывоза жома связаны с отсутствием спроса на внутреннем рынке Pixabay

В январе Россия нарастила экспорт свекловичного жома (с учетом мелассированного) до 222 тыс. т, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Основными странами-импортерами стали Марокко (33%), Латвия (23%) и Китай (17%), сообщает федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе. Однако, по словам ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгения Иванова, Латвия — это перевалка в портах, в первую очередь в Риге, и конечная точка назначения грузов неизвестна. Вряд ли они останутся в ЕС: союз запретил ввоз обычного российского жома, а также ввел высокие пошлины на мелассированный.



Основной объем поставок в КНР идет из географического центра России контейнерами: в Россию они перевозят различные грузы, а обратно заполняются в том числе жомом. Чтобы контейнеры не возвращались пустыми, действует субсидируемый железнодорожный тариф, объясняет Иванов. С этим и связан рост отгрузок в том числе жома в Китай.



Производство свекловичного жома в России растет на протяжении последних 25 лет, наша страна в последние годы является его крупнейшим экспортером, что связано с отсутствием внутреннего спроса. Так, в этом сезоне объем производства ожидается на уровне около 1,75 млн т (в прошлом — 1,96 млн т), но потенциально внутреннему рынку может быть нужно и 20 млн т на фактическое поголовье всех животных, которые могут есть жом, рассказал Иванов «Агроинвестору». Эксперт добавляет, что жом используется при кормлении жвачных животных, также его могут добавлять в корма свиньям и собакам. Однако в России его применение ниже рекомендованных норм, и на внутреннем рынке реализуются лишь сотни тысяч тонн. «На это есть много причин <...>: инерция мышления производителей комбикормов и животноводов и др. Им же нужно менять рецептуру, оптимизировать ее, испытывать. Есть какие-то глобальные причины, почему внутренний рынок жома так и не раскрылся, но делать это нужно обязательно, во всех нишах его нужно развивать и поддерживать», — считает Иванов.



Тем более, продолжает он, жом — слишком дешевый товар для отгрузок на внешние рынки. «В то время как из Китая едет контейнер на $1 млн, мы отправляем этот же контейнер на $1 тыс.», — добавляет Иванов. Но из-за отсутствия спроса на внутреннем рынке приходится жом вывозить. По его словам, сложность работы с жомом в том, что это специфический товар: его пищевая ценность ниже, чем у самого дешевого и внеклассного зерна, но это отражается и на его цене. Еще одна сложность — этот товар не хранят в элеваторах, он гигроскопичен, гранулы могут рассыпаться, в результате отгрузками жома занимаются самые отдаленные терминалы на неглубокой воде и по остаточному принципу. «То есть в России нужно ускоренными темпами развивать внутренний сбыт и возможности логистики на экспорт», — заключил эксперт.



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