Зерновым грузам дали приоритет на железной дороге

Объемы отгрузок в большей степени зависят от возможностей портов А. Махонин / Ведомости

Зерно будут перевозить по железной дороге в порядке третьей категории очередности — переход в эту категорию повысит приоритет его перевозок, что поспособствует экспорту на фоне вывода из строя зерновых терминалов на Черном море, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Издание уточняет, что на железных дорогах действуют правила недискриминационного доступа (ПНД). Как только какой-то участок инфраструктуры признается лимитирующим, на нем начинает действовать очередность вывоза грузов. По умолчанию экспортные перевозки уступают внутрироссийским и транзиту и в целом экспорт находится в конце перечня, за исключением отдельных указов, поручений или распоряжений президента в отношении определенных экспортных грузов. Тогда этот товар переходит в третью категорию очередности, уступая лишь грузам, приоритетный порядок которых оформлен федеральными законами, и грузам для ликвидации ЧС и ущерба от военных действий. Таким порядком, например, на Дальний Восток вывозится экспортный уголь из Кузбасса.



По словам собеседников «Коммерсанта», соответствующее поручение президента Владимира Путина относительно зерна, причем по всем направлениям, есть. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил изданию, что «в связи с ситуацией по коммерческому судоходству в Черном море президент действительно поручал Минсельхозу совместно с другими ведомствами проработать альтернативные маршруты доставки отечественного зерна на мировые рынки». По словам источников «Коммерсанта», с 1 октября очередность вводится на Северо-Западном направлении. Ранее оно не было лимитирующим, однако после того, как судоходство на Черном море почти остановилось, грузы массово пошли на Северо-Запад. Особенно ярко эту тенденцию продемонстрировали сельскохозяйственные грузы: среднесуточная погрузка с дорог Юго-Западного полигона на Октябрьскую железную дорогу за три недели сентября выросла к тому же периоду годом ранее на 465%.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что пока сложно оценить, сможет ли эта мера значимо повлиять на объемы экспорта зерна. «Но по итогам сентября мы видим довольно серьезный рост транспортировки на нашу Балтику, которая становится главным экспортным каналом. Мы видим рекордные отгрузки на Балтику, что в общем радует», — сказал Рылько «Агроинвестору». Переход зерна в третью категорию очередности должен привести к улучшению динамики экспорта, но кроме железной дороги есть и другой проблемный момент — приемка зерна в портах, обращает внимание независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. «Такой приоритет позволяет более динамично вести работу в портах отгрузки <...>, но в любом случае все определяется во многом, если не в основном, возможностями принимающего узла порта», — подчеркнул Корбут.



Ранее в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорил, что через порты Азово-Донского бассейна, работа которых сейчас заблокирована, по итогам прошлого сезона на экспорт ушло более 42 млн т зерна или порядка 80% от всех отгрузок. Для сравнения, мощность портов Дальнего Востока составляет 3,1 млн т, Каспийского моря — 6 млн т, Балтийского моря — более 9 млн т, из них Калининград — 0,8 млн т, Светлый — 2 млн т, Санкт-Петербург — 1,5 млн т, Усть-Луга — 3 млн т, Высоцк — 4 млн т. Однако, по словам Петриченко, перевозить зерно в порты Калининградской области экономически неэффективно.



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