Производство красной икры сократилось почти на 70%

Основная причина снижения выпуска — слабая путина Pixabay

В январе-августе производство лососевой икры, по данным Росстата, упало на 68,9% относительно аналогичного периода прошлого года, до 3,1 тыс. т. По сравнению с январем-августом 2024-го выпуск снизился на 55,1%. По прогнозу Рыбного союза, производство лососевой икры в 2026 году не превысит 4,5 тыс. т, оценка Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка — 4,5-5 тыс. т. Таким образом, общий объем производства может за год сократиться в 2,5-2,8 раза относительно 2025-го, когда оно было на уровне 12,6 тыс. т, пишут «Ведомости».



Опрошенные изданием эксперты указывают, что основная причина снижения производства — слабая лососевая путина. Так, по данным мониторинга ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» на 28 сентября, российские рыбаки добыли на Дальнем Востоке только 97,5 тыс. т против 334,5 тыс. т лососевых к концу сентября 2025-го. Существенно нарастить показатели до конца года уже не получится — вылов рыбы идет с конца мая до конца ноября, говорят эксперты. Нынешний сезон, по данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), стал худшим за много лет.



По словам исполнительного директора Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александра Фомина, слабые показатели вылова в этом сезоне наблюдались не только в России, но и в США и Канаде.



Сокращение объемов производства уже привело к росту цен. По данным аналитического центра Рыбного союза на 29 сентября и на основании цен в крупнейшей специализированной сети, цена икры горбуши в пересчете на 1 кг относительно 23 сентября 2025 года выросла на 108%, до 21,6 тыс. руб., икра кеты прибавила 52%, до 15,2 тыс. руб., нерки — 101%, до 17,9 тыс. руб., кижуча — 69%, до 18,9 тыс. руб. В конце сентября глава ВАРПЭ Герман Зверев в интервью «Ведомостям» говорил, что красная икра — не продукт повседневного спроса, а премиальный товар. В связи с этим, по его мнению, с учетом объемов производства экономически оправданная стоимость красной икры может составлять 15-16% и не более 20% в пиковые периоды от стоимости черной. Красная икра возвращается к ценовой норме, которая была разрушена в конце 1990-х годов, говорил Зверев.



Впрочем, как ранее отмечали в Рыбном союзе, дальнейшая динамика цен зависит не только от количества произведенной икры, но и реакции потребителей на новую стоимость в период пикового спроса. Если они сохранят привычные объемы потребления при снижении предложения, то цены могут продолжить рост. В обратном случае перспективы удорожания ограничены. Рынок может прийти к равновесию за счет того, что потребители будут приобретать банки меньшего объема или оставят деликатес для особого случая, писали «Аргументы и Факты» в конце сентября.



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