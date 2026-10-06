Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики до 2036 года

Основные ограничения — переход от лабораторных разработок к их промышленному освоению Pixabay

Правительство утвердило Стратегию развития биоэкономики в России на ближайшие 10 лет и в более долгосрочной перспективе. Ранее президент Владимир Путин отмечал, что эта сфера играет важную роль в укреплении индустриального и технологического суверенитета, экологической безопасности страны, а также открывает новые перспективы и возможности для сельского хозяйства, здравоохранения и других отраслей. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.



По словам премьер-министра Михаила Мишустина, стратегия направлена на создание благоприятных условий для предприятий, которые выпускают инновационную продукцию на основе биологических ресурсов, живых микроорганизмов, в том числе для агропромышленного комплекса, медицины, ветеринарии, энергетики и ЖКХ, экологии. Речь идет о новых материалах, видах топлива, удобрениях, кормовых добавках, лекарствах, медицинских изделиях.



Согласно пояснительной записке к проекту Федерального бюджета на следующие три года, финансирование национального проекта по биоэкономике в 2027—2029 годах планируется в объеме около 12 млрд руб.

Для создания благоприятных условий планируется нарастить научную инфраструктуру, организовать больше технопарков, конструкторских бюро, расширить сеть испытательных стендов. Особое внимание будет уделяться подготовке высококвалифицированных специалистов. «Это ученые, биоинженеры, технологи, химики. Именно они благодаря своим профессиональным компетенциям и навыкам станут отвечать на актуальные вызовы, решать важнейшие задачи — от продовольственной безопасности до климатических изменений», — перечислил Мишустин (цитата по сайту правительства).



В ходе форума «Биопром» первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что утверждение стратегии — это, прежде всего, долгосрочный ориентир. Ее основные приоритеты касаются укрепления собственной технологической базы, глубокой переработки биоресурсов, создания новых рынков и расширения применения биотехнологий в традиционных отраслях, пишет РИА «Новости». По словам Мантурова, за девять месяцев 2026 года по линии биоэкономики выпуск продукции увеличился на 3%. Ключевая задача — выстраивать внутри страны полные производственные цепочки от исходного сырья до технологически сложной продукции с высокой добавленной стоимостью. Основными ограничениями Мантуров назвал переход от лабораторных разработок к их промышленному освоению. Для его преодоления нужны пилотные установки и опытные производства, где технологию можно апробировать и подготовить к тиражированию, приводят слова Мантурова «Ведомости».



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