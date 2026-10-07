Правительство обсудит меры дополнительной поддержки аграриев

В текущем сезоне агробизнес работает в непростых условиях Pixabay

Кабмин планирует рассмотреть вопрос дополнительной поддержки аграриев. Об это премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в рамках пленарного заседания «Навигатор российского АПК: технологии эффективного роста», которое прошло в рамках выставки «Золотая осень — 2026». Так, на сегодняшнем заседании правительства обсуждается вопрос о предоставлении помощи крымским сельхозпроизводителям — им планируется направить более 1,5 млрд руб. Кроме того, будет рассмотрен вопрос пролонгации льготных краткосрочных кредитов на срок до одного года для сельхозпредприятий, которые работают в регионах со значительным производством зерновых. Также предоставят аналогичную возможность предприятиям, пострадавшим от ЧС техногенного характера. «Кроме того, дадим право заемщикам установить льготную ставку по коротким кредитам, которые они брали после 1 января 2025 года», — сообщил Мишустин.



По словам премьера, в текущем сезоне агробизнес работает в непростых условиях: есть сложности с топливом, логистикой грузов. «Президент поддержал инициативу оказать помощь сельхозпроизводителям по продаже зерна. В том числе, вы знаете, было принято решение о покупке в резерв», — напомнил Мишустин. Кроме того, правительство утвердило комплекс других мер для поддержки сельхозпроизводителей: прежде всего, речь идет о субсидировании железнодорожных перевозок для доставки продукции в альтернативные порты. Все перечисленные меры будут доступны во многих регионах и позволят снизить нагрузку на отрасль, а также готовиться к посевной следующего года, что позволит быстрее преодолеть текущие сложности и выполнить обязательства перед импортерами.



Ранее «Агроинвестор» писал, что Минсельхоз планирует изменить правила льготного кредитования. Согласно инициативе, пролонгацию льготных краткосрочных кредитов планируется распространить на сельхозпроизводителей из регионов, в которых производство зерновых и зернобобовых превышает их потребление на 190% и составляет не менее 2 млн т. Эта же мера предусмотрена для аграриев из субъектов, где произошла техногенная ЧС регионального характера, повлекшая ограничение производства, реализации и транспортировки продукции. Кроме того, Минсельхоз предлагал установить льготную ставку на срок до одного года по льготным краткосрочным кредитам. Эти меры — одни из способов поддержки аграриев в условиях падения внутренних цен на зерно из-за ограниченного экспорта через Азово-Черноморский бассейн.



Также в ходе своего доклада Мишустин сообщил, что производство пшеницы, рапса и фруктов в этом году уже превышает показатели за 2025-й. «Есть прирост серьезный и по рыбоводству, и производству свинины, и яиц. По предварительным оценкам, Доктрина продовольственной безопасности выполняется также последовательно, как и годом ранее, и снабжение внутреннего рынка будет обеспечено без перебоев», — отметил Мишустин. Он также сообщил, что сельхозпроизводители в этом году стали активнее заключать договоры агрострахования, продолжается преобразование сельских территорий. При этом воссоединенные регионы также демонстрируют хорошую динамику сельхозпроизводства.



По данным на конец сентября, объем экспорта продукции АПК вырос более чем на 15%, что подтверждает спрос на российскую продукцию, сказал Мишустин. «Конечно, для повышения конкурентоспособности агросектора год назад мы запустили, напомню, наш Национальный проект по технологическому обеспечению продовольственной безопасности, что дало очень хорошие результаты. Напомню, уровень независимости в этой сфере увеличился на 12%, причем положительная динамика есть по каждому из ключевых направлений», — добавил Мишустин. По словам премьер-министра, активно растет применение отечественных семян агрокультур, по которым ранее фиксировалась сильная импортозависимость: подсолнечник, рапс, сахарная свекла, соя, кукуруза. Самообеспеченность семенами основных сельхозкультур сейчас составляет почти 70%. Также есть весомые результаты в животноводстве по совершенствованию генетического потенциала, повышению эффективности кормов и др.



«Есть ощутимые результаты и в модернизации сельскохозяйственной техники, оборудования. В этом году появится первый российский селекционный комбайн», — отметил Мишустин. Также продолжается работа по переводу агросервисов в электронный формат для повышения эффективности работы отрасли. Еще одно важное направление — подготовка кадров, используется модель образования «от школы до рабочего места». В более чем 80 регионах открылись агроклассы, ведется обновление базы средней и высшей школ, а преподавателем выделяются стимулирующие выплаты, жилье и др., заключил премьер-министр.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

