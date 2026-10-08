РСХБ: количество вакансий в агробизнесе выросло на 19% за год

По сравнению с сентябрем прошлого года больше всего вакансий в АПК стало в регионах Северного Кавказа М. Стулов / Ведомости

Число предложений по трудоустройству на платформе «Я в Агро» в сентябре достигло 80 тыс., что на 19% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Лидерами по приросту вакансий стали Северо-Кавказский, Южный и Дальневосточный федеральные округа, сообщили «Агроинвестору» в пресс-службе Россельхозбанка (РСХБ). В сентябре прошлого года на платформе «Я в Агро» было размещено 67 тыс. вакансий в АПК.



Наиболее высокую динамику показал спрос на агрономов: число вакансий выросло на 35% за год, а средняя зарплата прибавила 40% и достигла 100-120 тыс. руб. в месяц. В группу самых востребованных специальностей также вошли машинисты-трактористы, комбайнеры, водители спецтехники, ветеринарные врачи, зоотехники, инженеры, технологи. Продолжает увеличиваться спрос на IT-специалистов в АПК: работодатели ищут кандидатов, умеющих работать с базами данных, платформами и системами искусственного интеллекта.



По сравнению с сентябрем прошлого года больше всего вакансий в АПК стало в регионах Северного Кавказа — на 32%. В Дальневосточном федеральном округе количество вакансий увеличилось на 25%, в Центральном — на 24%. При этом по доле вакансий лидируют Краснодарский край (22% всех предложений), Московская (15%) и Ростовская области (10%).



Лидерами по медианной предлагаемой зарплате среди регионов стали Ростовская область (106 тыс. руб. в месяц) и Краснодарский край (100 тыс. руб. в месяц, у агрономов — 136 тыс. руб.), тогда как в среднем по России показатель составляет 82 тыс. руб. в месяц.



«Агропромышленный комплекс сегодня — это не только традиционные профессии, но и точка роста для специалистов с цифровыми навыками, готовых работать с современной техникой и системами искусственного интеллекта, — отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова. — Мы видим свою задачу не только в том, чтобы помочь отрасли закрыть текущие вакансии, а в том, чтобы выстроить непрерывную траекторию для человека в АПК: со школьной парты через агротехклассы и целевое обучение в вузе до конкретного места работы и дальнейшего карьерного роста. Именно поэтому мы объединяем в одной экосистеме образовательные, карьерные и предпринимательские инструменты: от "Школы фермера" и стипендиальных программ до венчурной студии для молодых инноваторов и партнерства с Российской академией наук».



Одно из важных направлений деятельности — подготовка кадров для АПК, сказал накануне на пленарной сессии выставки «Золотая осень» премьер-министр Михаил Мишустин. «Мы выстраиваем модель образования по принципу "от школы — до рабочего места". В 81 регионе открылось порядка 2 тыс. агротехклассов, чтобы дети и подростки как можно раньше могли получить представление о перспективах будущей профессии», — рассказал он. Также больше студентов заключают договоры о целевом обучении и прохождении практики на предприятиях отрасли, в этом году это свыше 9 тыс. человек. При этом необходимо, чтобы дальнейшее развитие аграрных исследований и образования шло в плотной кооперации с отраслью, подчеркнул Мишустин. «Этот подход поможет доводить научные разработки до производства конкурентоспособной продукции и, что важно, выпускать специалистов, которые владеют самыми современными технологиями, максимально востребованных на рынке труда», — отметил глава правительства.



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