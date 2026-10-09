За четыре года объекты агротуризма посетило 2,5 млн человек

В Минсельхозе рассматривают агротуризм как дополнительный источник дохода для фермеров М. Стулов / Ведомости

С 2022 года на поддержку проектов в сфере агротуризма было направлено свыше 2,5 млрд руб. Средства получили более 360 инициатив, еще 100 сельхозпроизводителей планируется поддержать в текущем году. На этих объектах создано около тысячи рабочих мест, общий туристический поток за четыре года составил около 2,5 млн человек. «Это очень много, — оценила министр сельского хозяйства Оксана Лут на пленарной сессии «Агротуризм: не только агро и больше, чем туризм» в ходе выставки «Золотая осень». — В основном это жители больших городов, которым интересно, как развивается сельское хозяйство, что оно из себя представляет».



В Минсельхозе рассматривают агротуризм как дополнительный источник дохода для фермеров — именно эта категория инвесторов преимущественно развивает данное направление, большие компании в меньшей степени готовы им заниматься. Еще одна важная функция агротуризма — поддержка сельской экономики и популяризация сельских территорий. «Тема агротуризма близка сейчас не только туристам, то есть, обычным людям. Мы видим большой интерес к ней у специалистов разных профессий: на нее обращают внимание агроблогеры, спортсмены, звезды эстрады, рестораторы», — рассказала Лут.



Сейчас Минсельхоз видит для себя новые задачи для развития агротуризма. В первую очередь, это подготовка кадров: повышение квалификации, в том числе с точки зрения уровня сервиса. В рамках подготовки кадров у ведомства есть отдельный проект с Россельхозбанком - «Школа агротуризма». Также для получателей грантов подготовлен образовательный проект «Агротуризм 2.0». В рамках образовательных программ фермеры могут рассчитывать на методологическую и экспертную помощь, чтобы помочь тем, кто занимается сельским хозяйством, а не туризмом, разобраться в требованиях и нормативных документах, регулирующих работу сферы туризма.



Министр экономического развития Максим Решетников обратил внимание, что важно развивать различные форматы жилья на территории объектов агротуризма. Сейчас есть возможность размещать на землях сельхозназначения фермерские дома — маленькие гостиницы. «Значительная часть наших программ, которые мы реализуем в сфере туризма, реализуются в сельской местности. За последние два года мы построили 15 тыс. номеров, в следующем году должны ввести 7,5 тыс., в основном в сельской местности», — поделился он.



Председатель исторического обществ «Ратник» Владимир Жигалов рассказал про проект «Белгородская черта», миссия которого — превратить историческое наследие в реальную точку экономического роста сельских территорий. «Белгородская черта» - это исторический парк, проект, в котором участвуют различные хозяйствующие субъекты, в том числе, фермеры.



Гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский в своем выступлении обратил внимание на эффективные способы продвижения агротуризма, в числе которых — не только регулярный контент, который снимают непосредственно участники отрасли, но и развлекательные мультфильмы, сериалы, ролики, в которых данная темя является ключевой. Таким способом, по его мнению, можно не только привлекать потенциальную туристическую аудиторию, в том числе, к местам, которые упоминаются в этом развлекательном контенте, но и мотивировать людей заниматься агротуризмом как бизнесом.



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