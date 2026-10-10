Рентабельность в хлебопекарной отрасли снизилась до 2,9%

Хлебопекарные предприятия могут инвестировать в развитие только при рентабельности 7% Я. Чингаев / Ведомости

Чистая маржинальность российской хлебопекарной отрасли по итогам 2025 года сократилась до 2,9% при необходимом для стабильной работы и развития предприятий уровне в 7%. Резкий рост продемонстрировали расходы на доставку готовой продукции (особенно в глубинке), а также на оплату ручного труда. Глава Российского Союза пекарей (РСП) Дмитрий Семенов рассказал на съезде мукомольных и крупяных предприятий, что в течение трех последних лет хлебопекарные предприятия зарабатывают меньше, чем вынуждены вкладывать в поддержание оборудования.



По словам Семенова, совокупная выручка 37 входящих в союз заводов в прошлом году выросла на 26,8% и достигла 78 млрд руб. Чистая прибыль участников объединения в 2025 году составила 2,2-2,4 млрд руб. Однако средняя рентабельность предприятий РСП по чистой прибыли составила всего 2,9%, этот уровень в союзе называют критическим. По данным РСП, лучшим за последние несколько лет по финансовым показателям был 2023 год со значением 3,6%. В пандемийный 2020 год рентабельность хлебозаводов находилась в пределах 0,5-2% из-за резкого роста цен на сахар, муку и подсолнечное масло.



В РСП оценивают, что хлебопекарные предприятия могут инвестировать в развитие только при рентабельности 7%. Общий объем инвестиций предприятий союза в 2025 году составил 2,7 млрд руб., что превышает результат 2023 года лишь на 3,4%. Доля инвестиций в выручке, по словам Семенова, сократилась с 4,4% в 2023 году до 3,7%. В течение трех лет вложения хлебопекарных заводов превышают их чистую прибыль, оборудование обслуживают и модернизируют за счет привлечения очень дорогих коммерческих кредитов. При нынешних финансовых показателях сроки полной модернизации отрасли составят 30 лет, считает Семенов. Впрочем, он отметил, что отличные от средних по отрасли показатели рентабельности есть у холдинга «Коломенский» (холдинг входит в смежный Национальный союз хлебопечения, представители холдинга говорили в СМИ о росте выручки за счет, в том числе, производства полуфабрикатов — «Агроинвестор»).



Главными причинами критически низкой рентабельности в отрасли Дмитрий Семенов назвал резкое удорожание логистики и рост расходов на оплату ручного труда, которые формируют почти половину себестоимости хлеба. Относительно уровня 2023 года стоимость доставки по городским маршрутам увеличилась на 51,5%, а по областным — на 83%. На удаленных плечах транспортные издержки достигают 40% от розничной цены продукции. Ситуацию усугубляет высокая, по оценке Семенова, стоимость и обслуживание автомобилей «Газель». Средний дефицит технических специалистов, по данным союза, составляет 5-7%, при этом в ряде регионов нехватка кадров доходит до 40%. Для удержания персонала заводы вынуждены проводить агрессивную индексацию заработных плат. Единственным способом преодоления кадрового кризиса Семенов считает тотальную автоматизацию и роботизацию производств, однако текущая низкая рентабельность не позволяет предприятиям закупать новые линии.



Относительно устойчиво, по словам Семенова, работают лишь заводы в регионах с высокой покупательной способностью — в Москве и Санкт-Петербурге. «Вся остальная Россия живет в зоне средней и низкой покупательной способности, где хлеб стоит столько, что я вообще не понимаю, зачем его пекут, зачем этим занимаются и на что живут», — отметил он. Глава Союза привел в пример Кызылский хлебокомбинат №1 в Тыве, где булка хлеба весом 700 г на полке вынужденно стоит всего 23 руб. Индексация цены даже на 1-2 руб. невозможна из-за низких доходов населения, а предприятие при таком уровне цен ничего не зарабатывает, посетовал он.



Дополнительное давление на индустрию создают государственные цифровые системы, в частности электронные товарно-транспортные накладные и маркировка «Честный знак», отметил Семенов. Суммарные затраты участников Союза пекарей на их внедрение оцениваются в 1,5-2 млрд руб. Такие некомпенсируемые расходы, по оценке РСП, составляют до 10% от совокупной прибыли предприятий отрасли. В связи с этим Союз настаивает на введении моратория и приостановке затрат на обслуживание систем, заявляя о готовности направить официальное обращение в федеральное правительство или Госсовет.



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