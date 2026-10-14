ФАО: более 2,6 млрд человек не могут себе позволить здоровый рацион

Эффективность агропродовольственной системы все больше определяется логистикой А. Орлов / Ведомости

Третий год подряд ФАО ООН фиксирует существенный прогресс в борьбе с голодом в мире. Так, в 2025 году доля голодающих сократилась до 7,8% или 645 млн человек. Вместе с тем более 2,1 млрд человек сталкиваются с умеренным или острым отсутствием продовольственной безопасности, и более 2,6 млрд не могут себе позволить здоровый рацион — разнообразное и сбалансированное питание. Об этом рассказал консультант по взаимодействию с частным сектором Отделения ФАО для связи с РФ Игорь Шпаков в ходе круглого стола «Продовольственная безопасность России: логистические цепочки в новых геополитических и инфраструктурных реалиях». По его словам, оценка в 2,6 млрд человек говорит о том, что физическое наличие продовольствия уже не является глобальной проблемой. «Принципиальные сейчас вопросы: где находится это продовольствие, как его доставить потребителю, и по какой цене оно окажется на прилавке», — сказал Шпаков.



На этом этапе, по его словам, особенно важна экономика транспортно-логистической цепочки. Так, порядка 70-75% от потребительской стоимости продовольствия формируется после выхода продукции за пределы хозяйства. При этом до 40% издержек продовольственно-сбытовой цепочки обычно приходится на промежуточные звенья — переработку, логистику, оптовую торговлю. Все эти показатели позволяют сделать вывод о том, что урожайность и эффективность сельхозпроизводства могут расти, но если продукция долго хранится или перевозится по сложному маршруту и др., то значительная часть достигнутого «в полях» эффекта теряется.



«Сегодня эффективность агропродовольственной системы все больше определяется не только тем, как мы производим, а тем, <..> как мы доставляем», — говорит Шпаков. Так, согласно анализу ФАО, по усредненным данным, при увеличении индекса эффективности логистических систем (рассчитывается Всемирным банком) на 10%, наблюдается снижение стоимости здорового рациона для потребителя примерно на 5,5%. В случае увеличения на 10% показателя, характеризующего дорожную инфраструктуру, здоровый рацион дополнительно может подешеветь примерно на 2,5%. В результате эффективность логистики напрямую связана с экономической доступностью здорового питания, особенно это актуально для скоропортящейся продукции.



Роль транспорта играет еще большую роль, когда речь идет не о национальных, а о международных рынках. По словам Шпакова, мировая торговля продовольствием в стоимостном выражении выросла с $400 млрд в 2000 году до $1,9 трлн в 2024-м, оценочные данные за 2025-й — более $2 трлн. «Согласно нашим прогнозам, зависимость от надежных торговых и транспортных связей в обозримом будущем будет только нарастать. Согласно докладу ФАО ОЭСР, в обозримой перспективе географическое расхождение между крупными регионами производства пищевой продукции и районами растущего спроса по-прежнему будет достаточно ярко выраженным», — сообщил Шпаков. Так, согласно документу, к 2035 году импорт продовольствия странами Африки к югу от Сахары увеличится по сравнению с текущими объемами на 55%. Рост ожидается и в других регионах.



При этом, подчеркнул Шпаков, особенно важно строить не просто самые дешевые или эффективные маршруты. «Система должна быть работоспособной даже когда отдельные элементы этой цепочки выпадают. Мы наблюдали это в случае кризиса в Ормузском проливе, наблюдаем и сейчас в Азово-Черноморском бассейне», — добавил он. По мнению эксперта, на логистику нужно смотреть как на единую мультимодальную систему, в которой необходима, с одной стороны, диверсификация как по видам транспорта, так и по ключевым партнерам, с другой — альтернативные маршруты. «Транспорт и логистику следует рассматривать не просто как обслуживающую отрасль. Фактически это направление — одно из необходимых и чрезвычайно важных условий для поддержания продовольственной безопасности», — подчеркнул Шпаков.



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