В Подмосковье построят предприятие по глубокой переработке чеснока

При выходе на проектную мощность предприятие будет ежегодно производить 90 т переработанного чеснока

В подмосковном Долгопрудном планируется построить предприятие по переработке чеснока. Соглашение о намерениях в ходе выставки «Золотая осень» подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин и гендиректор компании «Пищевой Промышленный Кластер» (бренд «Фермерский чеснок»), президент Национального союза чесноководов Илья Михальчук. Общий объем инвестиций составит 105 млн руб. При выходе на проектную мощность предприятие будет ежегодно производить 90 т переработанного чеснока, 9 т чесночных гранул, 150 т специализированных специй и кулинарных паст для фабрик-кухонь и производств, а также 3 т черного ферментированного чеснока (технология ферментации при 65°C в течение двух месяцев). Ввод производственного комплекса в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2027 года.



Компания с 2017 года работает в сегменте производства чищеного, сушеного и копченого чеснока. Она выстраивает вертикально интегрированную структуру: от семенного центра и выращивания в регионах (Московская, Орловская, Ростовская области, Краснодарский край) до глубокой переработки. В производственном цикле используется российский сорт озимого чеснока «Добрыня». Продукция широко представлена как в сегменте B2B (на кулинарных заводах и предприятиях глубокой переработки), так и в ведущих федеральных торговых сетях. Реализация проекта позволит улучшить экономические показатели Московской области за счет запуска продуктов переработанного сырья, на подготовку которого тратятся огромные ресурсы фабрик-кухонь и пищевых производств, отмечается в сообщении компании.



Общий объем потребления свежего чеснока в России превышает 80 тыс. т (15 млрд руб.), однако более 80% приходится на импорт. Ситуация с сухим чесноком еще более критична — 100% ввозится из Китая, отмечает Национальный союз чесноководов. Ранее в ходе съезда объединения Илья Михальчук обращал внимание, что производство чеснока — это невысокорентабельная отрасль овощеводства. «Конечно, сложно говорить о том, чтобы заработанных небольших средств направлять на научные разработки или теоретическую работу. Но, несмотря на все проблемы, в любом случае нужно формировать культуру потребления российского чеснока, — подчеркивал он. — Наш чеснок не сравнится с импортным по органолептике, будь то личное потребление или переработка для нужд B2B-сегмента». При этом он высоко оценивал перспективы развития глубокой переработки чеснока.



Отечественный чеснок востребован у потребителей, уверен Михальчук, но важно, чтобы он был представлен в торговых сетях, и у покупателей был выбор — какой взять: импортный или российский, целый или переработанный. «Кто-то предпочтет взять подороже, но крупнее и чище или сразу переработанный, кому-то подойдет подешевле», — отмечал он. Вместе с тем, российского товарного чеснока крайне мало, поскольку основной объем производится в ЛПХ. По данным Росстата, в прошлом году урожай чеснока составил около 167 тыс. т, в том числе в хозяйствах населения — почти 164 тыс. т. Сельхозорганизации и КФХ собрали 3,64 тыс. т. Товарное производство не увеличивается из-за отсутствия отраслевой господдержки и нехватки семян: примерно половину выращенного чеснока производители вынуждены откладывать в семенной фонд, говорил Михальчук «Агроинвестору».



По данным аналитической компании NTech, в первом полугодии 2026-го продажи чеснока в основных федеральных сетях увеличились на 5% в натуральном выражении и снизились на 9% в стоимостном относительно января-июня 2025-го. По итогам всего прошлого года они прибавили соответственно 1% и 6% к показателям 2024-го. «Пик спроса на чеснок — апрель-август и декабрь. Такая размытая по году сезонность обусловлена действием нескольких факторов. Увеличение продаж в декабре связано с закупками к новогодним праздникам, так как чеснок является важным ингредиентом многих блюд, — прокомментировала «Агроинвестору» ведущий аналитик NTech Екатерина Назаренко. — Активные закупки в летние месяцы объясняются горячей порой домашних заготовок: соленья и маринады немыслимы без чеснока. В апреле-июне подходят к концу зимние запасы, а молодой еще не вырос, соответственно, приходится пополнять запасы магазинным».



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

