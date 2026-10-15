ЦБ отметил риски для посевной под урожай 2027 года

Рост издержек остается одной из причин, сдерживающих деятельность аграриев flickr.com

Сельхозпроизводители отмечают существенное повышение цен на ГСМ, удобрения, семена и обслуживание техники, что может повлиять на посевную кампанию и урожай 2027 года. Об этом говорится в октябрьском региональном обзоре Центробанка. В то же время в нем отмечается, что для поддержки аграриев Минсельхоз прорабатывает вопрос о введении погектарных субсидий для возмещения части затрат на проведение сева озимых зерновых культур.



«В целом урожай по большинству основных сельхозкультур ожидается вблизи или выше прошлогоднего и средних значений за пять лет. По отдельным культурам ожидается снижение, в частности картофеля и овощей открытого грунта. Средняя урожайность зерна выше прошлого года», — говорится в обзоре. Основными причинами, ограничивающими деятельность аграриев, остаются рост издержек, недостаток внутреннего спроса, дефицит кадров, нехватка средств.



Кроме того, среди рисков для урожая 2027 года аналитики Центробанка отмечают и погодные условия, которые могут снизить темпы сева — заморозки, ранний снег, переувлажнение почвы. По оперативным данным Минсельхоза на начало октября, площадь озимого сева в целом по стране превысила 50% от планируемой. Темпы сева отстают от прошлогодних, что позже может быть компенсировано. Минсельхоз несколько снизил планы по озимому севу, его планируется провести на площади 19 млн га.



Рост цен на ГСМ, удобрения, семена и обслуживание техники бьет по рентабельности аграриев и создает риски для урожая 2027 года, соглашается директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. «Когда ресурсы дорожают быстрее закупочных цен на зерно, сельхозпроизводители вынуждены экономить на технологиях, удобрениях и обработке полей, что может обернуться снижением урожайности и качества продукции», — прокомментировал он «Агроинвестору». Ситуацию усугубляют дорогие кредиты и ограниченные возможности компенсировать издержки за счет экспорта. По мнению Кабакова, риск заключается не только в сокращении посевных площадей, но и в падении отдачи с каждого гектара. Если государственная поддержка не покроет хотя бы часть дополнительных расходов, давление на продовольственные цены в 2027 году усилится, уверен эксперт.



По прогнозу Минсельхоза, валовой сбор зерна в этом году может составить 140 млн т, что превысит среднее значение за последние пять лет и сохранится вблизи уровня прошлого года. В то же время консенсус-прогнозы аналитиков отрасли несколько более консервативны. Ожидаемые объемы валового сбора зерна и запасы прошлых лет позволят полностью обеспечить внутреннее потребление.



К началу октября было убрано около 90% площадей зерна, темпы уборки ниже 2025 года, но средняя урожайность — выше. Собрано более 126 млн т зерна в бункерном весе, в том числе 93 млн т пшеницы. Доля продовольственной — 78,4%, что превышает показатель 2025-го и находится вблизи среднего за пять лет значения. Отмечается высокое качество пшеницы на Юге благодаря своевременной уборке урожая до дождей. Ожидается, что валовой сбор пшеницы в 2026 году в чистом весе может сохраниться на уровне прошлого года и составить 91,1 млн т, говорится в обзоре Центробанка.



При этом темпы уборки подсолнечника в текущем году ниже прошлогодних, что связано с поздним севом. Однако в целом погодные условия в этом сезоне более благоприятные, из-за чего средняя урожайность подсолнечника значительно превышает значения 2025 года, особенно на Юге. Минсельхоз ожидает роста валового сбора масличных до 35 млн т, что на 1,9% превышает рекордный показатель 2025-го.



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