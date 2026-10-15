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ЦБ отметил риски для посевной под урожай 2027 года

Среди них — рост затрат на производство

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Рост издержек остается одной из причин, сдерживающих деятельность аграриев
Рост издержек остается одной из причин, сдерживающих деятельность аграриев

Сельхозпроизводители отмечают существенное повышение цен на ГСМ, удобрения, семена и обслуживание техники, что может повлиять на посевную кампанию и урожай 2027 года. Об этом говорится в октябрьском региональном обзоре Центробанка. В то же время в нем отмечается, что для поддержки аграриев прорабатывает вопрос о введении погектарных субсидий для возмещения части затрат на проведение сева озимых зерновых культур.

«В целом урожай по большинству основных сельхозкультур ожидается вблизи или выше прошлогоднего и средних значений за пять лет. По отдельным культурам ожидается снижение, в частности картофеля и овощей открытого грунта. Средняя урожайность зерна выше прошлого года», — говорится в обзоре. Основными причинами, ограничивающими деятельность аграриев, остаются рост издержек, недостаток внутреннего спроса, дефицит кадров, нехватка средств.

Кроме того, среди рисков для урожая 2027 года аналитики Центробанка отмечают и погодные условия, которые могут снизить темпы сева — заморозки, ранний снег, переувлажнение почвы. По оперативным данным Минсельхоза на начало октября, площадь озимого сева в целом по стране превысила 50% от планируемой. Темпы сева отстают от прошлогодних, что позже может быть компенсировано. несколько снизил планы по озимому севу, его планируется провести на площади 19 млн га.

Рост цен на ГСМ, удобрения, семена и обслуживание техники бьет по рентабельности аграриев и создает риски для урожая 2027 года, соглашается директор по стратегии ФГ «» Ярослав Кабаков. «Когда ресурсы дорожают быстрее закупочных цен на зерно, сельхозпроизводители вынуждены экономить на технологиях, удобрениях и обработке полей, что может обернуться снижением урожайности и качества продукции», — прокомментировал он «». Ситуацию усугубляют дорогие кредиты и ограниченные возможности компенсировать издержки за счет экспорта. По мнению Кабакова, риск заключается не только в сокращении посевных площадей, но и в падении отдачи с каждого гектара. Если государственная поддержка не покроет хотя бы часть дополнительных расходов, давление на продовольственные цены в 2027 году усилится, уверен эксперт.

По прогнозу Минсельхоза, валовой сбор зерна в этом году может составить 140 млн т, что превысит среднее значение за последние пять лет и сохранится вблизи уровня прошлого года. В то же время консенсус-прогнозы аналитиков отрасли несколько более консервативны. Ожидаемые объемы валового сбора зерна и запасы прошлых лет позволят полностью обеспечить внутреннее потребление.

К началу октября было убрано около 90% площадей зерна, темпы уборки ниже 2025 года, но средняя урожайность — выше. Собрано более 126 млн т зерна в бункерном весе, в том числе 93 млн т пшеницы. Доля продовольственной — 78,4%, что превышает показатель 2025-го и находится вблизи среднего за пять лет значения. Отмечается высокое качество пшеницы на Юге благодаря своевременной уборке урожая до дождей. Ожидается, что валовой сбор пшеницы в 2026 году в чистом весе может сохраниться на уровне прошлого года и составить 91,1 млн т, говорится в обзоре Центробанка.

При этом темпы уборки подсолнечника в текущем году ниже прошлогодних, что связано с поздним севом. Однако в целом погодные условия в этом сезоне более благоприятные, из-за чего средняя урожайность подсолнечника значительно превышает значения 2025 года, особенно на Юге. ожидает роста валового сбора масличных до 35 млн т, что на 1,9% превышает рекордный показатель 2025-го.

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