Ведомства рассмотрят дополнительные меры регулирования импорта молока

Самообеспеченность молоком и молочными продуктами к 2030 году должна составить 90% Е. Разумный / Ведомости

Минсельхоз совместно с Минэкономразвития рассмотрит вопрос введения дополнительных мер таможенно-тарифного регулирования для ускорения роста самообеспеченности России молочной продукцией. Об этом сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на встрече с президентом Владимиром Путиным в ходе юбилейного форума «Деловой России», пишет ТАСС. Согласно Доктрине продовольственной безопасности, самообеспеченность молоком и молочными продуктами к 2030 году должна составить 90%, по итогам 2025-го показатель составил 85,3%.



«Возникают определенные сложности по дальнейшему росту, потому что 15%, действительно, мы пока импортируем из других стран, — отметила Лут. — И, конечно, здесь требуются дополнительные меры таможенно-тарифного регулирования, в том числе, может быть, с точки зрения критериев к импортерам молочной продукции».



В ходе форума член корсовета и председатель комитета по молочному животноводству, селекции и семеноводству бизнес-объединения, президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр предложил разработать новые меры регулирования импортных поставок мясной и молочной продукции на российский рынок, чтобы укрепить продовольственный суверенитет и создать основу для следующего этапа развития отрасли.



Также Дюрр подчеркнул, что развитие сложных молочных ингредиентов для детского, медицинского и спортпитания удовлетворит потребности внутреннего рынка и позволит нарастить экспорт в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Северной Африки, говорится в сообщении «Деловой России». По мнению Дюрра, для развития экспорта важно сохранить господдержку и расширять доступ российской продукции на перспективные зарубежные рынки. «Транспортные издержки сильно влияют на конкурентоспособность, особенно в отдаленные регионы, — обратил внимание он. — Важно сохранить действующие объемы поддержки логистики на этапе выхода на новые рынки. Национальные экспозиции РЭЦ — эффективный инструмент для первого выхода на новый рынок. Но результат не всегда виден сразу: часто они становятся основой будущих контрактов. Просим сохранить действующий подход и не привязывать поддержку к обязательному заключению контракта на каждой выставке». Для расширения присутствия продукции за рубежом Дюрр попросил масштабировать работу межправкомиссий на страны БРИКС и другие регионы.



Оксана Лут уточнила, что в проекте бюджета на субсидирование транспортных расходов экспортеров продукции АПК на 2027 год заложено более 12 млрд руб. «Думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы в дальнейшем осваивать дополнительные рынки», — цитирует ее ТАСС. Владимир Путин подчеркнул, что важно оставить без изменения поддержку сельхозпроизводителей по ряду направлений, включая логистику, если речь идет об освоении новых рынков. «Коллеги в Государственной думе, которые занимаются вопросами сельского хозяйства, наверняка услышат то, что вы сейчас сказали. И совершенно точно — они люди очень активные — это поддержат», — добавил глава государства.



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