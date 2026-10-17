Минсельхоз предложил для рыбодобытчиков условия финансирования воспроизводства лососевых

К середине октября промышленный вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке упал до критических 99 тысяч тонн Росрыболовство

Федеральные власти конкретизировали порядок, согласно которому рыбодобывающие предприятия на Дальнем Востоке обязаны финансировать искусственное воспроизводство тихоокеанских лососей. Проект распоряжения правительства, инициированный Минсельхозом, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Дальневосточные предприятия в беседе с «Агроинвестором» отметили, что этот нормативный акт стал неактуальным еще до его утверждения: катастрофически низкая путина лососевых вынуждает, по их мнению, полностью пересмотреть схему фискальных платежей рыбаков.



Федеральный Минсельхоз планирует обязать рыбодобытчиков Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, а также Магаданской и Сахалинской областей финансировать разведение и выпуск молоди кеты, горбуши, кижуча, нерки и чавычи. Проект распоряжения устанавливает норматив в 250 штук молоди на одну тонну улова кеты для Приморья и Хабаровского края, а также кеты и горбуши для Сахалина. В Магаданской области планка в 250 мальков установлена для кеты, горбуши и кижуча, а на Камчатке вводится повышенное требование в 350 штук молоди на тонну для наиболее ценных нерки и чавычи. Документ в случае его принятия должен вступить в силу с 1 сентября 2027 года.



Сейчас разведением и выпуском молоди на Дальнем Востоке рыболовы занимаются только по собственной инициативе, рассчитывая на возврат лососевых в базовые для рыбодобытчиков реки. Всего в дальневосточных регионах работают около 100 лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ), из них 80% — частные, расположенные в основном в Сахалинской области. Сделать для частных компаний финансирование рыборазведения обязательным власти запланировали в ходе реформы отрасли, начавшейся в 2023 году. В период с 2020 по 2025 год государство ежегодно выделяло из федерального бюджета от 250 млн руб. до 480 млн руб. на выполнение государственного задания по выпуску более 200 млн штук молоди через сеть подведомственных ЛРЗ. Частные компании направляли на разведение молоди средства по своему усмотрению. Их ежегодные добровольные затраты оценивались Всероссийской ассоциацией рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) в 2 млрд руб. Согласно прейскурантам Главрыбвода, коммерческая стоимость выращивания одной штуки молоди горбуши или кеты составляет от 10 руб. до 22 руб., в то время как более ценные виды вроде нерки или чавычи обходятся в 35-120 руб. за малька.



Разработка правил для предприятий Дальнего Востока идет по инерции, поскольку на текущий год выпал ключевой этап реформы — пролонгация договоров на рыболовные участки без аукционов, сказал «Агроинвестору» президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов. Сам механизм перезакрепления долей, помимо базовой платы на основе среднего пятилетнего улова, обязывает компании нести социальные расходы. Со слов президента АРСО, к ним относятся участие в региональных социальных программах, таких как сахалинская программа «Доступная рыба», и обязательства по охране собственных рыболовных участков.



Из-за итогов лососевой путины 2026 года заложенные в основу реформы параметры полностью потеряли свою актуальность, констатируют дальневосточные рыбодобытчики. По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) на 15 октября, промышленный вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке упал до критических 99 тыс. т. Год назад к этому времени было добыто 248,7 тыс. т. Результат оказался в два с лишним раза хуже прогноза вылова (почти 231 тыс. т). По мнению Козлова, на фоне явного провала промысла во всем макрорегионе любые обсуждения о введении компенсационных сборов и росте фискального давления на бизнес лишены практического смысла.



«Из 75 лососевых рыбоводных заводов, работавших на Сахалине, более 80% будут вынуждены закрыться. Если в регионе продолжит функционировать хотя бы десяток заводов, это станет хорошим результатом», — считает Козлов.



В разгар глубокого кризиса бизнес занят более острой проблемой — поиском оборотного капитала на оплату аренды промысловых мест, пояснил «Агроинвестору» председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки (АДЛК) Владимир Галицын. Рынок ожидает официальных решений, основанных на поручении президента Владимира Путина. Ранее дальневосточные губернаторы лоббировали переход на расчет аренды строго по фактическому улову, без учета прошлых рекордных сезонов. В то же время, оценивая технологическую сторону реформы, глава камчатской ассоциации указал на системные изъяны нормативного акта. Галицын убежден, что пошлина на малька лишена научной базы и не гарантирует возврат рыбы, являясь дополнительной финансовой нагрузкой для поддержки государственных рыбоводных предприятий. Позитивным моментом, по его словам, стал отказ властей от первоначальной схемы компенсаций по всем видам лососей, которые не выращиваются на конкретных ЛРЗ.



На фоне аномальной путины целесообразность вложений в рыбоводные предприятия остается под вопросом, отмечает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Он рассказал «Агроинвестору», что профессиональное сообщество пыталось добиться от Росрыболовства признания срыва путины форс-мажором, но отраслевые ученые пока отказываются присваивать промысловому провалу этот статус. Найти компромисс рыбаки и чиновники попытаются в ноябре на Дальневосточном научно-промысловом совете, где соберутся все участники рынка. Проблема пустых сетей затронула не только Россию — аналогичный спад объемов фиксируют на Аляске и Хоккайдо. В связи с этим дальневосточные рыбацкие союзы рассчитывают организовать международную конференцию для детального анализа ситуации. Как пояснил Рябченко, сегодня компании требуют от ученых четких прогнозов на 2027-2028 годы, ведь кроме трат на воспроизводство лосося им нужно по предложенной государством схеме закрывать дорогостоящие платежи за аренду промысловых мест.



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