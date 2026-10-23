РСХБ: индекс устойчивого развития винодельческой отрасли достиг 68%

По итогам восьми месяцев этого года доля российского вина в структуре продаж в литрах составила 63% Е. Разумный / Ведомости

По расчетам Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка (РСХБ), значение Индекса устойчивого развития винодельческой отрасли в октябре 2026 года достигло 68%, увеличившись на 2 процентных пункта (п.п.) по сравнению с 2025 годом и на 7 п.п. относительно 2024-го. Рост индекса отражает развитие собственной сырьевой базы российского виноделия, расширение ассортимента отечественных вин и сохранение их ценового преимущества перед импортной продукцией, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба Россельхозбанка.



ЦОЭ Россельхозбанка разработал индекс устойчивого развития винодельческой отрасли в 2024 году для комплексной оценки состояния винодельческого рынка и определения траектории его развития. При расчете учитываются четыре ключевых показателя: доля отечественного вина в продажах, уровень самообеспеченности виноградников российскими саженцами, соотношение средневзвешенных цен отечественных и импортных вин, а также представленность российских вин в ассортименте.



По итогам января-августа этого года доля российского вина в структуре продаж в литрах составила 63%, сохранившись на уровне 2025 года. Для сравнения, в 2022—2023 годах показатель составлял 56%, в 2024-м достиг 59%. Уровень самообеспеченности виноградников российским посадочным материалом достиг 80%. Площадь виноградников в плодоносящем возрасте оценивается в 92,8 тыс. га. По сравнению с 2018 годом их площадь увеличилась более чем на 17 тыс. га. Целевая модель развития отрасли до 2030 года предполагает расширение площади плодоносящих виноградников до 115 тыс. га.



Коэффициент соотношения средневзвешенных цен отечественных и импортных вин, по оценке аналитиков РСХБ, составил 0,85 при целевом значении 0,7. По данным ЦОЭ, средняя цена бутылки российского тихого вина составляет 621 руб., импортного — 730 руб. Представленность российских вин в ассортименте по итогам января-августа достигла 14,5%, увеличившись на 1,1 п.п. относительно аналогичного периода прошлого года. Расширение ассортимента отражает структурные изменения рынка: повышается готовность розничных каналов предлагать отечественную продукцию, а потребители получают больше возможностей для выбора российских вин, отметили в РСХБ.



Вице-премьер Дмитрий Патрушев ранее на пленарной сессии винодельческого форума «Вино России: глобальный контекст и национальный код» сказал, что по темпам прироста площадей виноградников и по динамике увеличения объемов винодельческой продукции наша страна входит в число мировых лидеров. При этом дальнейшее развитие отрасли связано с продвижением российского вина: необходимо расширять ассортимент, увеличивать долю отечественного вина на полках магазинов, отметил он. Сейчас, по словам Патрушева, в структуре потребления 60% тихих и более 70% игристых вин приходится на российскую продукцию.



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