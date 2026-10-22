Площадь виноградников по итогам года станет максимальной за 20 лет

Сейчас в структуре потребления 60% тихих и более 70% игристых вин приходится на российскую продукцию «Абрау-Дюрсо»

Площадь виноградных насаждений в России к началу этого года превысила 113 тыс. га, а по его итогам составит 116 тыс. га, что станет максимальным показателем за последние 20 лет. Об этом вице-премьер Дмитрий Патрушев сказал на пленарной сессии винодельческого форума «Вино России: глобальный контекст и национальный код». Урожай винограда сопоставимым с прошлогодним — около 950 тыс. т, что позволит выпустить 64 млн дал вина.



«По темпам прироста площадей и по динамике увеличения объемов винодельческой продукции наша страна входит в число мировых лидеров», — отметил Патрушев. По его словам, в России сформирована абсолютно иная философия восприятия отрасли в глазах государства, производителей, инвесторов, научного сообщества, предприятий торговли и потребителей российского вина. «Мы шаг за шагом строим современную технологичную отрасль со своими принципами, со своим сильным продуктом. Теперь наше вино — это гарантия качественного товара, история, уважение к традициям и вместе с тем — интересные решения и инновации», — рассказал вице-премьер.



Также он напомнил, что правительство представляет значительный набор инструментов для поддержки отрасли, в том числе льготное кредитование и лизинг, агрострахование и др., что сделало виноградарство и виноделие привлекательным для инвестиций. Благодаря этому в том числе расширяется география бизнеса, так, в этом году в перечень винодельческих регионов страны была включена Московская область.



Дальнейшее развитие отрасли связано с продвижением российского вина. Патрушев обратил внимание на необходимости расширения ассортимента, увеличения доли отечественного вина на полках магазинов. Сейчас, по его словам, в структуре потребления 60% тихих и более 70% игристых вин приходится на российскую продукцию.



Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, владелец группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов в ходе пленарного заседания высказал мнение, что легализация онлайн-торговли вином сильно улучшит ситуацию в виноделии, в первую очередь для малых производителей. Он выразил надежду, что решение о проведении эксперимента по продажам российского вина онлайн будет принято. По его мнению, это поможет небольшим производителям вина, которым не хватает объемов и возможностей, успешно продаваться в крупных сетевых магазинах.



Кроме необходимости поиска дополнительных каналов продаж внутри страны перед отраслью стоит задача активнее продвигать российское вино за рубежом и сохранять качество продукции. «То, что произошло в российском виноделии за последние годы, — настоящая революция. 15 лет назад все виноделы умещались за одним столом — и крупные, и маленькие. Точнее, маленьких производителей тогда почти не было. Сегодня это уже сотни людей. Отрасль росла очень быстро и динамично, — рассказал Титов. — Теперь мы повзрослели и понимаем, что не все так солнечно и хорошо, мы выросли из коротких штанишек — наступает период трезвого осознания задач».



Дальнейшее развитие отрасли осложняют как внутренние экономические факторы, так и общемировые тенденции: во всем мире отношение к потреблению вина меняется. Титов считает, что сейчас отрасли не столько нужны новые меры господдержки, сколько последовательная реализация уже принятых решений. «К сожалению, бюрократическая машина не всегда настроена на взаимодействие с нами», — добавил он.



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