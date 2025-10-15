Вина из Краснодарского края и Крыма вошли в рейтинг лучших российских вин

Simple Wine News (Simple Group) выпустило третий рейтинг «Лучшие российские вина по версии SWN». Высшая оценка по сравнению с прошлым годом выросла на один балл, до 94 баллов, ее получили четыре вина. Всего же в зоне трех «красных звезд» (92-94 балла) оказались 40 вин (в прошлом году — 35), 90-91 балл (три «черных звезды») получили 196 вин (в прошлом году — 168).
В топ-40 рейтинга c «красными звездами» вошли вина из Краснодарского края и Крыма. В этом списке семь вин от «Имения “Сикоры”», шесть — винодельни «Аранчи», по три — от виноделен «Галицкий и Галицкий» и «Усадьба Белогорье», по два — от «Николаев и сыновья», винодельни «Криница», «Усадьба Дивноморское», Alma Valley. Также в топ-40 вошли вина «Скалистый берег», «Усадьба Мезыбь», Kalos Limen, Le K2, винодельни А. Гордиенко & М. Николаев, виноделен «Бюрнье», «Узунов», «Шато де Талю», «Шумринка», «Фанагория», MantraEstate, Oleg Repin, Winepark.
В рамках рейтинга также были определены победители в специальных номинациях: вином года признано Каберне Совиньон Семейный Резерв 2020 года от «Имения “Сикоры”», виноделом года стал Кирилл Бардаков — винодельня «Скалистый берег». Открытием года признана крымская винодельня «Аранчи»: 12 из 19 образцов ее винтажей 2021-2024 годов получили по три красных звезды или по три черных. Предприятие на 27 га выращивает виноград 22 сортов, в том числе редкие для Крыма монтепульчано, ребо, темпранильо, неббиоло, санджовезе, вердельо.
Также удачный первый релиз показали «Усадьба Белогорье», «Манкопия» и «Винодельня А. Плотникова». Заметное число новых виноделен, сходу заявивших о своем бескомпромиссном уровне, стало одним из неожиданных моментов рейтинга этого года, отмечают его авторы.
«Если в первом рейтинге мы с трудом отобрали 350-400 образцов, достойных винной карты ресторана, то сегодня их уже 600. Это, безусловно, значительный прорыв, — оценил сооснователь и вице-президент Simple Group, глава экспертной комиссии рейтинга Анатолий Корнеев. — Радует, что качество становится стабильнее, невзирая на особенности того или иного года. Наши дегустации в очередной раз подтвердили: Россия — страна уверенного красного виноделия, хотя и качественных белых вин становится заметно больше. Интригой остаются игристые». Самое главное достижение, по словам Корнеева, увеличение числа малых предприятий, которые выпускают до 150 тыс. бутылок. По его словам, у таких хозяйств произошел существенный скачок в качестве за последний год, возможно, благодаря использованию новых, подходящих им технологий, и приобретению опыта.
Рейтинг состоит из четырех сессий: молодые вина без выдержки, выходящие на рынок в первые месяцы года, следующего за годом урожая — в марте; «летние» вина с выдержкой до девяти месяцев, выпускаемые к жаркому сезону — в июне; «основной» текущий рейтинг всех главных релизов в сентябре и рейтинг игристых вин (его выход намечен на декабрь). В трех сессиях рейтинга приняло участие 757 вин от 93 хозяйств (49% — красные вина, 43% — белые, 8% — розовые). Дегустации проводились вслепую с обсуждением и аргументацией оценки. Оценки выставлялись по стобалльной системе, дробные оценки были округлены по математическим правилам, вина ранжированы в алфавитном порядке в соответствии с производителями внутри одного балла.
Группа компаний Simple — один из ведущих импортеров вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков, национальный дистрибьютор и ритейлер с собственной сетью винотек SimpleWine. В портфеле компании — более 4,5 тыс. вин из 42 стран.
