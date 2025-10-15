Вина из Краснодарского края и Крыма вошли в рейтинг лучших российских вин

Вином года признано Каберне Совиньон Семейный Резерв 2020 года от «Имения “Сикоры”» Simple Wine

Simple Wine News (Simple Group) выпустило третий рейтинг «Лучшие российские вина по версии SWN». Высшая оценка по сравнению с прошлым годом выросла на один балл, до 94 баллов, ее получили четыре вина. Всего же в зоне трех «красных звезд» (92-94 балла) оказались 40 вин (в прошлом году — 35), 90-91 балл (три «черных звезды») получили 196 вин (в прошлом году — 168).



В топ-40 рейтинга c «красными звездами» вошли вина из Краснодарского края и Крыма. В этом списке семь вин от «Имения “Сикоры”», шесть — винодельни «Аранчи», по три — от виноделен «Галицкий и Галицкий» и «Усадьба Белогорье», по два — от «Николаев и сыновья», винодельни «Криница», «Усадьба Дивноморское», Alma Valley. Также в топ-40 вошли вина «Скалистый берег», «Усадьба Мезыбь», Kalos Limen, Le K2, винодельни А. Гордиенко & М. Николаев, виноделен «Бюрнье», «Узунов», «Шато де Талю», «Шумринка», «Фанагория», MantraEstate, Oleg Repin, Winepark.



В рамках рейтинга также были определены победители в специальных номинациях: вином года признано Каберне Совиньон Семейный Резерв 2020 года от «Имения “Сикоры”», виноделом года стал Кирилл Бардаков — винодельня «Скалистый берег». Открытием года признана крымская винодельня «Аранчи»: 12 из 19 образцов ее винтажей 2021-2024 годов получили по три красных звезды или по три черных. Предприятие на 27 га выращивает виноград 22 сортов, в том числе редкие для Крыма монтепульчано, ребо, темпранильо, неббиоло, санджовезе, вердельо.



Также удачный первый релиз показали «Усадьба Белогорье», «Манкопия» и «Винодельня А. Плотникова». Заметное число новых виноделен, сходу заявивших о своем бескомпромиссном уровне, стало одним из неожиданных моментов рейтинга этого года, отмечают его авторы.



«Если в первом рейтинге мы с трудом отобрали 350-400 образцов, достойных винной карты ресторана, то сегодня их уже 600. Это, безусловно, значительный прорыв, — оценил сооснователь и вице-президент Simple Group, глава экспертной комиссии рейтинга Анатолий Корнеев. — Радует, что качество становится стабильнее, невзирая на особенности того или иного года. Наши дегустации в очередной раз подтвердили: Россия — страна уверенного красного виноделия, хотя и качественных белых вин становится заметно больше. Интригой остаются игристые». Самое главное достижение, по словам Корнеева, увеличение числа малых предприятий, которые выпускают до 150 тыс. бутылок. По его словам, у таких хозяйств произошел существенный скачок в качестве за последний год, возможно, благодаря использованию новых, подходящих им технологий, и приобретению опыта.



Рейтинг состоит из четырех сессий: молодые вина без выдержки, выходящие на рынок в первые месяцы года, следующего за годом урожая — в марте; «летние» вина с выдержкой до девяти месяцев, выпускаемые к жаркому сезону — в июне; «основной» текущий рейтинг всех главных релизов в сентябре и рейтинг игристых вин (его выход намечен на декабрь). В трех сессиях рейтинга приняло участие 757 вин от 93 хозяйств (49% — красные вина, 43% — белые, 8% — розовые). Дегустации проводились вслепую с обсуждением и аргументацией оценки. Оценки выставлялись по стобалльной системе, дробные оценки были округлены по математическим правилам, вина ранжированы в алфавитном порядке в соответствии с производителями внутри одного балла.



Группа компаний Simple — один из ведущих импортеров вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков, национальный дистрибьютор и ритейлер с собственной сетью винотек SimpleWine. В портфеле компании — более 4,5 тыс. вин из 42 стран.



